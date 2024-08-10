¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¥É¥¥Ã¡ÄÅ·ÀîÀ±²Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¯¥»¥¯¥·¡¼¡×
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÅ·ÀîÀ±²Æ¤¬9Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¸«¹û¤ì¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡ÛÈþÃ«´Ö¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¡¢Å·ÀîÀ±²Æ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·ÀîÀ±²Æ¡£29Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ò¸Ø¤ê¡¢¾®´é¡õ¤¯¤Ã¤¤ê¤¯¤Ó¤ì¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Å·Àî¤Ï9Æü¡¢¡Ö»£±ÆÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¤ß¤»¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤È¥¥å¡¼¥È¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡¢Å·ÀîÀ±²Æ¤µ¤ó¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤Í×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¯¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¢¡¼¥È¡×Å·ÀîÀ±²Æ¡¢¤Ê¤á¤é¤«ÈþÈ©¡ß½ãÇò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Î·Ý½ÑÅª¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡ÛÈþÃ«´Ö¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¡¢Å·ÀîÀ±²Æ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·ÀîÀ±²Æ¡£29Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ò¸Ø¤ê¡¢¾®´é¡õ¤¯¤Ã¤¤ê¤¯¤Ó¤ì¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Å·Àî¤Ï9Æü¡¢¡Ö»£±ÆÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¤ß¤»¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤È¥¥å¡¼¥È¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡¢Å·ÀîÀ±²Æ¤µ¤ó¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤Í×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¯¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö¤â¤Ï¤ä¥¢¡¼¥È¡×Å·ÀîÀ±²Æ¡¢¤Ê¤á¤é¤«ÈþÈ©¡ß½ãÇò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Î·Ý½ÑÅª¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»