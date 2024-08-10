¡Úºå¿À¡Û¤Þ¤µ¤«¡Ä¥³¥¤¥¥é¡¼¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤¬£¶²ó£²¡¿£³¤ò£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£·²ó¤Ë£²¼ºÅÀ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½¹Åç¡Ê£±£°Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤¬£¶²ó£²¡¿£³¤ò£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡£°¡½£°¤Î£²²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎËöÊñ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Â³¤¯ºäÁÒ¤Ë±¦Á°ÂÇ¡¢µÆÃÓ¤Îµ¾ÂÇ¤Ç£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£Æ²ÎÓ¤ËÃæ±Û¤¨¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀè¼èÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡£°¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿Ä¾¸å¤Î£²²ó£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤ÏÂçÃÝ¼«¤éÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢£±¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢²ñÂô¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²»àËþÎÝ¤«¤éÌðÌî¤Ëº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦ÉÙÅÄ¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃÝ¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇÂÐ¹ÅçÀï¤ËÄÌ»»£±£°ÅÐÈÄ¤Ç£¸¾¡£°ÇÔ¡£ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£µ£´¤ò¸Ø¤ë¸×¤Î¥³¥¤¥¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£