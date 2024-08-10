¡Ö¤¨¤Ê¤³¤È¥Ç¡¼¥È¤Ê¤¦¡©¡×¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¡¢¤¨¤Ê¤³¤Î¡Ô¿§µ¤¤¢¤ê¤¹¤®Íá°á¥·¥ç¥Ã¥È¡Õ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ
¤¨¤Ê¤³¤È¥Ç¡¼¥È¤Ê¤¦¡©
Âç¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤ì¤«¤é²Æº×¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢²Æ¤ÎÎÃ¤·¤²¤ÊÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¨¤Ê¤³¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÍá°á¤ÏÀÄ¤Ë¤·¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£²Æ¤Ë¤Ê¤ê¿åÃå»Ñ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥³¥¹¥×¥ì¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¨¤Ê¤³¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀÄ¿§¤ÎÍá°á»Ñ¡£¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÌÜ¤ËÂç¤¤ÊÈ±¾þ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°ìµéÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¨¤Ê¤³¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤ë£±¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÁáÂ®¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÀ¶ÎÃ´¶¤¬¥é¥Ö¥ê¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖÍá°á»Ñ¤â¤¨¤¨¤Ê¤¢¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¡¢¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ì¤¬¡¢¡¢¡¢Îø¡©¡©¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¨¤Ê¤³¤Ë¥Ù¥¿¹û¤ì¤ÊÀ¼¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Æ¤Ï¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¤¨¤Ê¤³¤Î¤¿¤á¤Îµ¨Àá¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Î²Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª
¡Ö¤ª...¤Ê¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹...¡ª¡×¤¨¤Ê¤³¤Î¡Ô½À¤é¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó´Ý¸«¤¨¡Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤³¤ì¤òÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤ÎÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÍò¡ª