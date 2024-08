±Ñ¹ñÂç³Ø±¡¤Î½¤»Î²ÝÄø°ìÇ¯´Ö¤Î³ØÈñ¤ª¤è¤ÓÂÚºßÈñÅù»Ùµë¡ª¥Á¡¼¥ô¥Ë¥ó¥°¡Ö±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¹ñºÝ¾©³Ø¶â¥×¥í¥°¥é¥à¡×

チーヴニングは、将来を担うリーダーとなる人材の育成を目的とする、英国政府の国際奨学金プログラムです。

英国外務国際開発省および提携を結んだパートナーが資金を拠出し、英国の修士課程コースで一年間学ぶために必要となる費用のほぼ全額を支給します。

チーヴニング「英国政府の国際奨学金プログラム」

チーヴニング奨学金プログラム

チーヴニングは、将来を担うリーダーとなる人材の育成を目的とする、英国政府の国際奨学金プログラムです。

英国外務国際開発省および提携を結んだパートナーが資金を拠出し、英国の修士課程コースで一年間学ぶために必要となる費用のほぼ全額を支給。

2025/2026年度の奨学金プログラムの募集では、日本の団体と企業が新規パートナーとして本プログラムへの支援を開始。

これにより、日本人の奨学金枠が増設されます。

【チーヴニング奨学金プログラムとは】

1983年の創設以来、本奨学金プログラムは、修士号取得後に、各専門分野で世界を牽引する卒業生を輩出してきました。

コロンビア・コスタリカ・アイスランド・キリバスの大統領をはじめ、医療、気候変動、紛争解決、女性の権利など多岐にわたる分野の専門家として、多くのチーヴニング奨学生が世界各国で活躍しています。

今般の募集期間は2024年8月6日(火)〜11月5日(火)です。

募集に際しては、2025年9月から10月に英国で学業を開始し、修士課程が修業する2026年の夏以降、日本に帰国できる志願者を対象としています。

2024年度は、同奨学金のスポンサーとなった「コージアトリエ」の会長・渡辺 弘二氏およびファーストリテイリング財団からの支援により、奨学金枠が増設され、より多くの日本人が英国へ留学できる可能性が広がりました。

