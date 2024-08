三好長慶役を外国人の方限定募集！大東市『第9回 三好長慶公武者行列in大東』

大東市は、2025年3月1日(土)に市内で開催する『第9回 三好長慶公武者行列in大東』にて、隊を率いる主役である三好長慶役を、2024年8月10日(土)から9月20日(金)までの期間中、外国籍の方の中から一般公募します。

大東市『第9回 三好長慶公武者行列in大東』

【第9回 三好長慶公武者行列in大東】

・開催日 :2025年3月1日(土)9時〜16時頃

・場所 :大東市「北条公園」(北条中学校北隣り)

・武者行列のコース:東高野街道〜野崎参道商店街〜JR学研都市線沿い

・行列参加者規模 :約200人

三好長慶公ゆかりの地域からも援軍が集結します。

・主催 :大東市

・企画運営 :三好長慶公武者行列in大東実行委員会

詳細URL:

https://www.city.daito.lg.jp/site/miryoku/55823.html

『三好長慶公武者行列in大東』は、三好長慶が主役となって大東市内を練り歩く、市民主体型の武者行列イベントです。

昨年は旅行会社のツアーに組まれるなど、総勢約200名が参加し、武者や忍者の姿に扮して大いに盛り上がりを見せました。

第9回を迎える今回は、三好長慶が当時キリスト教徒の布教を許したことで、飯盛城エリアが「聖地」として海外に知られたことなどに由来し、当時の国際都市を再現するため、日本全国で働く人や留学生など外国籍の人の中から主役を公募することに決定しました。

前を通る電車に向かって全員で「エイエイオー」の掛け声で勝鬨をあげました

【主役「三好長慶公」募集について】

〇応募条件

・満18歳以上の外国籍の方、男女問いません。

・当日に必ず参加できる方

・多少の日本語を理解できる方

〇選考

・10月中旬に応募者の中から1名を決定します

〇「三好長慶公役」の役割

・三好長慶役の方は、武者行列の先頭に立ち、隊を鼓舞し牽引して頂きます。

・ポスターチラシの制作等のPR活動への参加。

〇募集期間

・8月10日(土)〜9月20日(金)必着

〇応募方法

・氏名(フリガナ・フルネーム)、住所、年齢、電話番号、応募動機(任意、日本語か英語で記入)、日本での所属(勤務先や学校名・留学先など)、自身が映っている写真をメールまたは郵送でご応募ください。

応募シートは大東市の公式ホームページ(https://www.city.daito.lg.jp/site/miryoku/55823.html)を確認してください。

〇送り先

メール:

kanko@city.daito.lg.jp

郵送 : 〒574-8555 大東市谷川1丁目1番1号 武者行列実行委員会事務局(大東市観光振興課宛て)

【参考】三好(みよし)長慶(ながよし)とは

大東市と四條畷市にまたがる飯盛山山頂にあった飯盛城を居城とし、畿内・四国にかけて支配したことで、「織田信長に先駆けた天下人」とも言われています。

また、歴史上、築城に石垣を用いたのは、織田信長からとされていましたが、本市が行った調査により広範囲を覆う石垣が発見されたことで、信長に先んじて行っていたことが判明し、飯盛城跡が国史跡に指定されるなど、三好長慶公の存在がより大きくクローズアップされています。

