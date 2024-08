xikers＆ONE N′ ONLY「16thKMF2024」出演を控えて動画メッセージが到着

日本最高の伝統を誇るK-POP最強新人登竜門「16thKMF2024」に出演が決定したxikersとONE N' ONLYからファンに向けた動画メッセージ到着。ATEEZの弟グループとして知られるxikersは、流暢な日本語でメッセージを伝えた。「KMF」だけで見ることの出来る、日本のroady(ファンの名前)のために準備するステージに注目だ。特別出演するEBiDAN(恵比寿学園男子部)のONE N' ONLYは、元気いっぱいのメッセージで出演決定の嬉しさをSWAG(ファンの名前)に伝えた。

HAYATOが先輩の超特急 カイと一緒にスペシャルMCになったことを報告すると、TETTAが嫉妬する場面も。KENSHINは、「カイ先輩と後輩のICEx、そして僕たちのSWAGの皆さんと一緒にEBiDANパワーで会場を1つに盛り上げます!」と力強いメッセージを送り、お祭り会場のような楽しさいっぱいのライブを予告した。ATEEZの弟グループとして知られるxikers、大好きなATEEZと番組共演したことも話題となったONE N'ONLY。「ATEEZ」という共通点を持つ2組が起こす化学反応とは? 「KMF2024」だけで見られる夢のようなスペシャルコラボステージが期待される。一般に先駆けた音楽ファンなら誰でも申し込みできるアーティスト最終先行は8月12日(月)まで。K-POP最強新人登竜門「16thKMF2024」には、xikers、ONE N' ONLYに加え、K-POP第5世代の中で最も注目すべきグループに挙げられるNiziU、NCT WISH、KISS OF LIFE、ALL(H)OURS、スターダストプロモーションのEBiDANから韓国とも縁が深いICExまで、日韓を代表する超豪華なエース級のアーティスト7組が集結。さらには、スペシャルMCとして超特急のカイの出演が決定。10月6日(日)に横浜アリーナで開催される。また、ライブに訪れる楽しさが増えるKMF2024公式セレモニーブルーカーペット&記者会見なども楽しみの一つだ。「KMF」恒例の多様な「GFSC Charity Campaign 〜Meet&Greet〜」も決定し、この秋、ファンの心をときめかす、二度と訪れることのない貴重な公演となりそうだ。

■公演概要

「〜 GFSC Charity Campaign 〜NPO法人日韓文化交流会創立20th Anniversary 16th KMF 2024」

【会場・開催日時】

2024年10月6日(日)横浜アリーナ

<1部>開場13:00 / 開演14:00

<2部>開場18:00 / 開演19:00



【出演者】

<1部>

NiziU / NCT WISH / xikers / KISS OF LIFE / ALL(H)OURS

特別出演:ONE N' ONLY

スペシャルMC:カイ(超特急)



<2部>

NiziU / NCT WISH / xikers / KISS OF LIFE / ALL(H)OURS

特別出演:ONE N' ONLY / ICEx※ICExの出演は2部公演のみとなります。

スペシャルMC:カイ(超特急) / HAYATO(ONE N' ONLY)



【チケット料金】

・全席指定 / 着席指定12,800円

・特別学生応援席(中高生限定)5,000円※スタンド席エリア

※本人・同行者ともに中高生限定、当日身分証明書提示



主催:16th KMF2024実行委員会

共催:NPO法人日韓文化交流会(JKCA)

主管・制作:(株)J.K Dream

後援:GFSC(Good Friends Save the Children)、KMA(Korean Media&Management Association)JAPAN



<お問合せ>

Mail:info@japankorea.org

TEL:050-5538-0304



