¤Ê¤Ç¤·¤³OB¡ßÂç·¿¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¡Ä¥®¥ã¥Ã¥×¶Å½Ì¤ÎÀö¼Ö»Ñ¡¡¡È»ñ³Ê¥Þ¥Ë¥¢¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¿¤Ç¤â²°¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
ºå¸ýÌ´Êæ¤µ¤ó¤¬¸£°úÌÈµö¤Î½êÍ¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îºå¸ýÌ´Êæ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤òÀö¼Ö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²¿¤Ç¤â²°¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºå¸ý¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Ú¥é¥ó¥Ä¥¡F.C.¹âÄÐ¡Ê¸½¥¹¥Ú¥é¥ó¥Ä¥¡Âçºå¡Ë¡¢FC VITORIA¡¢TASAKI¥Ú¥ë¡¼¥ìFC¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFC¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢2010Ç¯¤Ë¹ñÆâÉüµ¢¤¹¤ë·Á¤Ç¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦¥Ù¥ì¡¼¥¶¡Ê¸½Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¡Ë¤Î¼çÎÏ¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¡¢¸½Ìò¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ÏÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤âÄ¹¤é¤¯¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç³èÌö¤·¡¢ÄÌ»»124»î¹ç29ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2011Ç¯¤Î¥É¥¤¥Ä½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¤ÏÁ´6»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤À¡£
¡¡2023Ç¯4·î¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ç³ÊÎ¨Ìó10¡ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¤Î¹ÔÀ¯½ñ»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¤ä2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¤Î»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢¡È»ñ³Ê¥Þ¥Ë¥¢¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºå¸ý¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ë¡Ö¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¤Î¤ªÁÝ½ü¤ÈÀö¼Ö¡£±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤À¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤³ÉôÉôÄ¹¤Ï²¿¤Ç¤â²°¤µ¤ó¡£¤´°ÍÍê¤ÏDM¤Þ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Âç·¿¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤Î¼ÖÂÎ¤ò¿¡¤¤¤ÆåºÎï¤Ë¤¹¤ë¤¦¤·¤í»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¤Îºå¸ý¤µ¤ó¤È¡¢Âç·¿¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â²°¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¤âÀö¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¸£°úÌÈµö¤â»ý¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¾Ð¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë