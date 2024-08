日本一手軽に始められる海外販売！CraftTown「NIPPONのハンドメイドを世界へ」

CraftTownは、海外への販売を更に拡大すべくクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2024年8月7日(水)にプロジェクトを開始しました。

CraftTown「NIPPONのハンドメイドを世界へ」

〇はじめに

CraftTownは、静岡を拠点に日本のハンドメイドの販路拡大サービス事業を運営しています。

日本各地のクリエイターが作り出す個性豊かな雑貨やアクセサリー、伝統工芸品を広く世に送り出すサポートを行っています。

クリエイターの皆様が自身の作品を気軽に販売できる環境を提供するため、委託販売や海外販売、国内販売、カタログ掲載などの利用を丁寧にサポートし、ハンドメイド作品ならではの魅力を多くの方々に届ける手伝いをしています。

その中でも現在は海外販売に力を入れており、既に登録いただいている60名以上のハンドメイド作家にアジア最大級のショッピングサイトShopeeにてシンガーポールへの出品と世界最大級の通販サイトebayにて世界23ヵ国に向けての出品を実現しています。

更に、CraftTownでは「英語不要」「海外発送不要」「英語での顧客対応不要」で日本一手軽に始められる海外販売を提供しています。

〇CraftTownのコンセプト

CraftTownは作り手の「想い」を大切にしています。

そのため、登録いただいた作家様一人一人の紹介文を当サイトとひとつひとつの商品説明にも掲載しています。

日本の「手作り」が生み出す高品質な作品をより世界中に認知させ、MADE IN JAPANと同時にハンドメイド作家一人一人を世界へと繋げていきます!

〇日本一手軽にはじめられる海外販売

また、英語ができなくても・海外発送が苦手でも・PCが苦手でも、どんな方でも海外へ挑戦できるサービスをもっと多くの方に届けます。

現在、コロナ禍等の社会情勢を背景にお家時間が増え、日本には手作りで様々なモノを製作するハンドメイド作家が約1,000万人います。

しかし、この中で少しでも収入のある方は約2万人(0.2%)という現実です。

国内大手のハンドメイド販売サイトや個人でも無料でECサイトを作成出来るサービスもある中、実際にこれらで販売されている方の年齢層は20〜30代が約8割となっています。

これはハンドメイド作家は若年層が多いという訳ではありません。

上記は、販売・発送サポートや自分好みのショッピングサイトをデザインできたりとサービスが充実している反面、アカウント作成やショップデザインの構築、写真の投稿など全て自分でやらなければならないという手間もあり、忙しく時間の作れない方やPCやモバイル操作の苦手な方にとってはまだまだ壁が厚く感じているのが現状で、40代〜60・70代のハンドメイド作家には抵抗すら感じている方が多くいます。

更に、マルシェや国内販売では限界を感じている作家様や、MADE IN JAPANを武器に海外に挑戦してみたいという方も多くいる中で、「でも英語がまったく…」「海外発送なんてやったことない…」「問い合わせがきたらどうしよう…」などと更に抵抗を感じる方が多く、海外向けに英語でアカウント作成から商品説明・出品となると尻込みしてしまい挑戦する前に諦めてしまう方がほとんどです。

そこで、CraftTownは上記全ての悩みを解決し、「英語不要」「海外発送不要」「英語での顧客対応不要」どんな方でも日本一手軽に・簡単に海外に向けて出品出来るサービスを提供しています。

〇クラウドファンディング実施中!

そんな「嬉しい!」をもっともっと沢山の方に体験してもらうため、また「海外の人に自分の作品が届けられる!」をもっともっと体験していただくため現在クラウドファンディングも実施中です!

MADE IN JAPANは現在も高い評価を受けています。

クラウドファンディングのリターンとして、お買い物クーポン券や、通常よりもお得に海外へ出品できるリターンを用意しています。

クラウドファンディング

そのモノづくりの原点とも言える「手作り」は伝統工芸をはじめ現代のハンドメイド作家の作品にも反映されています。

ハンドメイド作家はモノづくりの背景に「きっかけ」「こだわり」「想い」など一人一人に必ず「ストーリー」があります。

ものが売れるだけでなく、大量生産にはない“一点モノ”の「想い」を届けることも大切にしています。

