¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÛÊ¿Àî¹á¿¥¡¡G1½é½Ð¾ìÁÈ¤ÇÍ£°ìÍ½ÁªÆÍÇË
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè38²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï4Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£G1½é½Ð¾ìÁÈ¤Ç¤Ï2ÆüÌÜ1R¤Ç¤ËG1½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿Ê¿Àî¹á¿¥¡Ê24¡áºë¶Ì¡Ë¤¬Í£°ì¥Ù¥¹¥È18Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡4ÆüÌÜ2R¤Ï¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤ò·è¤á¤Æº£Àá2¾¡ÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£ÆÀÅÀÎ¨6.40¤ÇÍ½Áª¤ò½ª¤¨¡¢12°Ì¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¥ì¡¼¥¹Â¤¬¤¤¤¤¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¾åÀÑ¤ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ú¥é¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢»î±¿Å¾¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¡£
¡¡Á°¸¡Æü¤ËÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¿å¿Àº×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë·Ç¤²¤¿Í½ÁªÆÍÇË¤Ë¤âÀ®¸ù¡£Ãå¼Â¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½àÍ¥12R¤Ï4¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖÍ¥½Ð¤À¤±ÁÀ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦±óÆ£¥¨¥ß¤éG1¥¦¥¤¥Ê¡¼4¿Í¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿·ãÀï¶è¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£ÃíÌÜ¤À¡£