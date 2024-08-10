¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡ÛDA PUMP¡¦KENZO¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¸½ÃÏ´ÑÀï¡¡µìÃÎ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦AMI¤ò½ËÊ¡¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û¡¡DA PUMP¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎKENZO¡Ê39¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¿·¶¥µ»¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¥ó½÷»Ò¤ò¸½ÃÏ¤ÇÀ¸´ÑÀï¡£¥À¥ó¥µ¡¼¥Í¡¼¥àAMI¤³¤ÈÅòÀõ°¡¼Â¤¬¸«»ö¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¯½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡Û»×¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿´ó¤»½ñ¤¡ÄÆü¤Î´Ý¤ò¤â¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤¿DA PUMP KENZO
¡¡KENZO¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òÂÎ´¶¡£¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¿À¼¤ÎÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¥ê³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊì¹ñ¤Î±þ±ç¤Î¤¹¤´¤µ¤ä¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â´¶¤¸¤ë¥Û¡¼¥à¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¥¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇSnoop Dogg¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¤·¡¢HIPHOP¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¡£
¡¡ÆüËÜ¥À¥ó¥¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÏ¢ÌÁ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢AMI¤È¤âµìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ëKENZO¡£Ãæ·Ñ¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¡¢°ì¸À¤Ç¤Ï¤¤¤¤É½¤»¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÃæ¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÌ´¤ä´õË¾¡¢¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¸À¤¦ÉñÂæ¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Âº·É¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢AMI¤Î¾¡°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ð¸³ÃÍ¤Îº¹¤¬°µÅÝÅª¤Ê¾¡Íø¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö½ª»Ï°ÂÄê¤·¤Æ²»³Ú¤òÍî¤Á¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë·è¾¡¤Ç½Ð¤¹µ»¤ò½à·è¾¡¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¢¤¿¤êÀï½Ñ¤Î¾å¼ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´°À®ÅÙ¡¢Æñ°×ÅÙ¤É¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¤Î¤Ê¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖAMI¤Î²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ê½ª±é¸å¡ËËÜ¿Í¤Ë¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È°ì¸ÀÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ø±þ±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡Û»×¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿´ó¤»½ñ¤¡ÄÆü¤Î´Ý¤ò¤â¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤¿DA PUMP KENZO
¡¡KENZO¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òÂÎ´¶¡£¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¿À¼¤ÎÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¥ê³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊì¹ñ¤Î±þ±ç¤Î¤¹¤´¤µ¤ä¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â´¶¤¸¤ë¥Û¡¼¥à¥¢¥ó¥É¥¢¥¦¥§¥¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇSnoop Dogg¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¤·¡¢HIPHOP¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢AMI¤Î¾¡°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ð¸³ÃÍ¤Îº¹¤¬°µÅÝÅª¤Ê¾¡Íø¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö½ª»Ï°ÂÄê¤·¤Æ²»³Ú¤òÍî¤Á¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë·è¾¡¤Ç½Ð¤¹µ»¤ò½à·è¾¡¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¢¤¿¤êÀï½Ñ¤Î¾å¼ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´°À®ÅÙ¡¢Æñ°×ÅÙ¤É¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¤Î¤Ê¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖAMI¤Î²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ê½ª±é¸å¡ËËÜ¿Í¤Ë¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È°ì¸ÀÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ø±þ±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£