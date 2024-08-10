¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Ç£±¡ÛÀ®ÅÄÏ¡¤¬£È£Å£Î£Á£Ò£Å·âÇË¤Ç¼ó°Ì¥¿¥¤Éâ¾å¡Ö²¶¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¥Ð¡¼¥«¡ª¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×£±£°ÆüÀçÂæÂç²ñ¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÀ®ÅÄÏ¡¡Ê£²£·¡Ë¤¬£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î£È£Å£Î£Á£Ò£Å¡Ê£³£±¡Ë¤«¤é£µ¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤È£È£Å£Î£Á£Ò£Å¤ò¸òºø¤µ¤»¤¿À®ÅÄ¤Ï¡¢²þÂ¤¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ð¡¼¹¶·â¤ò¤«¤ï¤µ¤ì¥µ¥â¥¢¥ó¥É¥í¥Ã¥×¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Æþ¤é¤º¤ËÌ¿½¦¤¤¡£²þÂ¤·¿¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ð¡¼¤ÇÉ¨Î¢¤ò²¥ÂÇ¤¹¤ë¤È¡¢É¨½½»ú¸Ç¤á¤ÇÄË¤á¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤«¤é¥é¥ó¥Ú¥¤¥¸¤ÇÈ¿·â¤òµö¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â£Ó£ô£ò£å£å£ô£ó¡¡£ï£æ¡¡£Ò£á£ç£å¤À¤±¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î»à³Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ÎµÞ½ê¹¶·â¤«¤é´éÌÌ¤Ø¤ÎÉ¨½³¤ê¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö£Î£Å£Ö£Å£Ò¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÍÍ¤è¡ÄÆ¬¸Ç¤¨¤ó¤À¤è¡£¸Ç¤¹¤®¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²¶¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Í¤¨¤À¤í¥Ð¡¼¥«¡ª¡×¤ÈÇÍÅÝ¡£¤³¤ì¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò£±£°¤Ë¿¤Ð¤·¼ó°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿À®ÅÄ¤Ï¡¢£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¤È¤ÎºÇ½ª¸ø¼°Àï¡Ê£±£´Æü¡¢ÉÍ¾¾¡Ë¤Ë°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇÍ¥¾¡·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£¡Ö¥ª¥¤ÃÝ²¼¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¤ËÉé¤±¤Æ¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¤è¡¢²¶¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤¬¤Í¤¨¤À¤í¡¢¥Ð¡¼¥«¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À®ÅÄ¤â³«ËëÀï¤Ç¥Ü¥ë¥Á¥ó¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£