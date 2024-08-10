¤ªËßµÙ¤ß¡¡¿·´´Àþ¤Î²¼¤ê¤¬¥Ô¡¼¥¯¡¡¾è¼ÖÎ¨140¡ó¤â
¡¡10Æü¤«¤é¤ªËßµÙ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿·´´Àþ¤Ï²¼¤ê¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ç¤Ï¾è¼ÖÎ¨¤¬140¡ó¤Ë¤Ê¤ëÎó¼Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤ò¤ªËß´ü´Ö¤Ë½é¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ»ØÄêÀÊ¤Ë¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¡¦¾å±Û¤Î³Æ¿·´´Àþ¤Ï»ØÄêÀÊ¤Ï¤ª¤è¤½6³ä¤«¤é8³ä¤Û¤É¤ÎÍ½Ìó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Í³ÀÊ¤Ï¾è¼ÖÎ¨¤¬ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ç140¡ó¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ç120¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÎó¼Ö¤Ç100¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾å¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÏJRÅì³¤¤Ï12Æü¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï14Æü¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤ò¤ªËß´ü´Ö¤Ë½é¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ»ØÄêÀÊ¤Ë¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìËÌ¡¦ËÌÎ¦¡¦¾å±Û¤Î³Æ¿·´´Àþ¤Ï»ØÄêÀÊ¤Ï¤ª¤è¤½6³ä¤«¤é8³ä¤Û¤É¤ÎÍ½Ìó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Í³ÀÊ¤Ï¾è¼ÖÎ¨¤¬ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ç140¡ó¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ç120¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÎó¼Ö¤Ç100¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾å¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÏJRÅì³¤¤Ï12Æü¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï14Æü¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£