µÜºê¾¦¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç7ÅÙV¤Î¶¯¹ë¤«¤é¤Î¶âÀ±Æ¨¤¹¡¡ÎáÏÂ¤Î¸©Àª½é¾¡Íø¤Ê¤é¤º¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢1²óÀï¡¡ÃæµþÂçÃæµþ4¡½3µÜºê¾¦¡Ê10Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à7ÅÙÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¤«¤é¤Î¶âÀ±¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç±ó¤Î¤¤¤¿¡£16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿µÜºê¾¦¤ÏÃæµþÂçÃæµþ¤òÁê¼ê¤Ë1ÅÀº¹¤ÎÀËÇÔ¡£ÎáÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸©ÀªÌ¤¾¡Íø¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½é¾¡Íø¤ò¹ï¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅ¸³«¤Ç¥²¡¼¥à¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£»ä¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤ì¤ÐÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ù¤¤¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¶¸ý¸÷Ï¯´ÆÆÄ¤Ï°ìÅÙ¤Ï¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦Å¸³«¤«¤éµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿ÀËÇÔ¤Ë²ù¤·¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡7²ó¤Þ¤Ç¤Ï¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£4²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢6²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤7²ó¤Ë4ÈÖ¾å»³½ãÊ¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÉ¬»à¤Ë¼é¤Ã¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤À¤±¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë1ÅÀ¾å²ó¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¡×¡£1Ç¯´Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖµÜ¾¦Ìîµå¡×¤òÂçÉñÂæ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬7²óÎ¢¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¡£µÜºêÂç²ñ¤ÇÍ··â¤ÈÍÞ¤¨Åê¼ê¤Î2Ìò¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼Æà°ìµ±¡Ê¤Ê¤¤¤¡¢3Ç¯¡Ë¤¬¼éÈ÷Ãæ¤Ëº¸µÓ¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¤Ä¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¼£ÎÅ¤ò·Ð¤ÆÍ··â¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢µÜºêÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤âÍ··â¤«¤é¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¼é¸î¿À¡×¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¡¢Åê¼ê¸òÂå¤Ë¸í»»¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£7²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÀèÈ¯¤Î¾å»³¤¬2Ï¢ÂÇ¤Ç2¼ºÅÀ¤ÈµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¡Ö¾å»³¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÃæÂ¼¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤²¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Í··â¤Î¼éÈ÷¤ËÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤¬È´¤±¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¡£¶¶¸ý´ÆÆÄ¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤Î»ÙÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔ±¿¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¶¶¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÀ»ÃÏ¤ÎÉÝ¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡ÖÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤òÍ·¥´¥í¤Ë¼è¤Ã¤¿¤È¤ÄË¤ß¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ê8Ê¬´Ö¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ÆºÆ¤ÓÍ··â¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¯¤È¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¡¢¤ªÁ°¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ··â¤Î¼éÈ÷¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤¿¡£9²ó1»à¤«¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¡ÖÂ¤¬¤Ä¤Ã¤Æ¤Ç¤âÎÝ¤Ë½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ù¤¤¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯Á°¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¹¤¬¤ê½éÀï¤òÀï¤ï¤º¤Ë½Ð¾ì¼Âà¤·¤¿¡£¡Ö3Ç¯Á°¤ÎÀèÇÚ¤ÎÊ¬¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤ÇÎ×¤ó¤À¹Ã»Ò±à¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Î2ÆüÁ°¤Ë¤ÏµÜºê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤¬Áª¼ê¤ò¼è¤ê´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÀèÇÚ¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÅ¥¤¯¤µ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£µÜºê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¾¯¤·¤Ç¤âÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæÂ¼¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤³¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÀ²¤é¤¹¡£¡Ö¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¹Ã»Ò±à¤Þ¤ÇÍè¤¿ÃæÂ¼¤Ï¾Íè¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë