¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û¾¡Éé¶î¤±À®¸ù¡ªÀîÌî²êÍ£¡¡½àÍ¥¤Ç4ÆüÌÜ¤ÎºÆ¸½¤ò
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè38²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï4Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬»ÙÉôÀª6¿Í¤«¤é¤Ï¥É¥ê¡¼¥àÁÈ¤ÎÅÏÊÕÍ¥Èþ¤¬ÆÀÅÀÎ¨3°Ì¡¢4ÆüÌÜ1R¤Ç¾¡Éé¶î¤±¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÀîÌî²êÍ£¡Ê38¡Ë¤¬16°Ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤òÆ¨¤¹¤â½àÍ¥¤ÎÀä¹¥ÏÈ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¡ÖÄ´À°¤ÏÌ´¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¡£Ì´¤ò¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬²¿¤«¤·¤é¤µ¤µ¤ä¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢6¹æÄú¤Î4ÆüÌÜ1R¤Ç2Ãå¾ò·ï¤ò¸«»ö¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤¿ÀîÌî¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò²ó¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤È¾åÀÑ¤ß¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÄ´À°¤ËË×Æ¬¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ½àÍ¥10R¤Ë½ÐÁö¡£ÀîÌî¤ÏºÆ¤Ó6¹æÄú¤Ç4ÆüÌÜ¤ÎºÆ¸½¤òÁÀ¤¦¡£