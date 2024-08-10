DeNA¡¡º£µ¨2ÅÙÌÜ¡Ö6ÈÖ¡×ËÒ¤¬½é²ó¡¢2²ó¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÁá¤¯¤â4ÂÇÅÀ¡¡½é²ó¤Ï24ÂÇÀÊ¤Ö¤êÅ¬»þÂÇ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2024Ç¯8·î10Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î6ÈÖ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿DeNA¡¦ËÒ¤¬½é²ó¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó1»àËþÎÝ¤«¤éµÜºê¤Î²¡¤·½Ð¤·»àµå¤ÇÀèÀ©¡£Â³¤¤¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ËÒ¤Ï¡¢º¸Íã¤Ø¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÂà¤·¤ÆÊáµå¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¯º¸±Û¤¨¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡6ÈÖ¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï6·î1Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï°ÊÍè¡£¡ÖÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¡×¤¬ËÒ¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°»þÅÀ¤ÇÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡¦196¤È¹¥µ¡¤Ç¤Î°ìÂÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ëµ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£ËÒ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ï3Æü¤Îºå¿ÀÀï°ÊÍè3»î¹ç¡¢24ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2²ó2»àËþÎÝ¤Ç¤âº¸ÍãÀþ¤Ë2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£Áá¤¯¤â4ÂÇÅÀ¤ò²Ô¤¤¤À¡£