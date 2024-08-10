ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤¬Âîµå¥¤¥±¥á¥óÇÏÎ¶Áª¼ê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈŽ¤¤É¤è¤á¤¯Ãæ¹ñ¿ÍŽ¢¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¡ªŽ£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï8Æü¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¸µÂîµåÁª¼ê¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤È¸½Ìò¤ÎÇÏÎ¶Áª¼ê¤ò¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤È¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Æ±Æü³«ºÅ¤ÎÂîµå¤ÎÃÄÂÎ½÷»Ò½à·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤¬´Ú¹ñ¤ò²¼¤·¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀÐÀî¤µ¤ó¤¬Ãæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î£³Áª¼ê¤Ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢¤µ¤é¤ËÃË»ÒÂîµå¤ÎÃøÌ¾Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÇÏÎ¶¡Ê¥Þ¡¼¡¦¥í¥ó¡ËÁª¼ê¤ËÅÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤òÂ÷¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÀÐÀî¤µ¤ó¤ÏÃÄÂÎ½÷»Ò½à·è¾¡¤Î½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¡¢¾¡Íø¤·¤¿ÄÄÌ´¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥â¥ó¡Ë¡¢Â¹±Ïèµ¡Ê¥¹¥ó¡¦¥¤¥ó¥·¥ã¡¼¡Ë¡¢²¦ÒØ碰¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥æ¡¼¡Ë¤Î3Áª¼ê¤ò²ñ¾ìÆâ¤Ç¼èºà¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà½÷¡ÊÀÐÀî¤µ¤ó¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÁª¼ê3¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢¤µ¤é¤ËÄÄÁª¼ê¤Ë¤Ï¡ÖÇÏÎ¶¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸°ì¤Ä¤òÅÏ¤·¤¿¡£ÄÄÁª¼ê¤Ï¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡ÖÇÏ¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî²Â½ã¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
ÇÏÎ¶Áª¼ê¤Ï1988Ç¯10·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î35ºÐ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ÞÎØÂç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò6¸Ä¡¢À¤³¦ÂîµåÁª¼ê¸¢¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð·×30¸Ä¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾Áª¼ê¤À¡£¤·¤«¤âÃæ¹ñÃË»ÒÂîµåÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¤¥±¥á¥óÃ´Åö¤Î°ì¿Í¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£
°ìÊý¤ÎÀÐÀî¤µ¤ó¤âÃæ¹ñ¤Ç¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¼ÂÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍÆ»Ñ¤âÈþ¤·¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÀÆ°¤«¤éÃæ¹ñÂîµå³¦¤Ø¤Î¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÃøÌ¾¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤½÷À¸µÁª¼ê¤¬¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¸½ÌòÃË»ÒÁª¼ê¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆó¿Í¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤Ê¤ªÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¼ê¤ò¼¹Ù¹¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÈÖ¹æ¤òË½Ïª¤·¤¿¤ê¡¢°Û¤Ê¤ëÁª¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬SNS¾å¤ÇÇÍ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀáÅÙ¤Î¤Ê¤¤²á·ã¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤ÇÄÄÌ´Áª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤¿Â¹±ÏèµÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»î¹ç¸å¤Ë¡¢ÄÄÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£ÇÏÎ¶Áª¼ê
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ÏÀÐÀî¤µ¤ó¤Î¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂ£Äè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎäÀÅ¤Ç¡¢Æ¿ÖÌÖ¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Ï¡¢¡ÖÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÊÂîµå¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ë¤º¤Ã¤ÈÇÏÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢ÇÏÁª¼ê¤ÈÁÈ¤ó¤Çº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±µ»ö¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶¯°ú¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÏÀ¤¸¤ë¤Î¤Ï¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´êË¾¤Ë²á¤®¤º¡¢¡ÊÀÐÀî¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÇÏÁª¼ê¤Ï´ûº§¼Ô¤À¡£
ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¸½ÌòÀ¸³èÃæ¡¢Ê¡¸¶°¦¸µÁª¼ê¤Î¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ËºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¿ÍÂîµåÁª¼ê¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÌ¤º§¤À¡£Ãæ¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈþ¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤ÆüËÜ¤ÎÂîµå¤Î¡Ê¸µ¡ËÁª¼ê¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤È·ëº§¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ë½»¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥Í¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë