¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡ÛÀ¶²¬¹¬ÂçÏº¤¬½éÀï¤ò¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡½¤Ç¾¡Íø¡¡½é¤Î¸ÞÎØ¤Ç°µ¾¡¤Î»î¹ç±¿¤Ó
¡þ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024 ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë65¥¥íµé1²óÀï(Âç²ñ16ÆüÌÜ¡áÆüËÜ»þ´Ö10Æü ¥·¥ã¥ó¥É¥Þ¥ë¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê)
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë65¥¥íµé¤Ë¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤ÎÀ¶²¬¹¬ÂçÏºÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢½éÀï¤Ç¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥µ¥¯¥ë¥¿¥óÁª¼ê(¥â¥ë¥É¥Ð)¤ÈÂÐÀï¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡½¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¥Ô¥ê¥ª¥É³«»Ï¤«¤éÁê¼êÁª¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¤È¡¢³«»Ï50ÉÃÀ¶²¬Áª¼ê¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¡£ÊÒÂ¤ò¼è¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÁê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤ê2¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀè¼è¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÁê¼êÁª¼ê¤¬Åê¤²µ»¤ËÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢À¶²¬Áª¼ê¤¬¤¦¤Þ¤¯ÊÖ¤·ºÆ¤Ó¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²ó¤ê4-0¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂè1¥Ô¥ê¥ª¥É»Ä¤ê20ÉÃ¡¢À¶²¬Áª¼ê¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ËÆþ¤ê¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÉ²Ã¡£2Ê¬57ÉÃ¤Ç10-0¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡½¤Ç½éÀï¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£