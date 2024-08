¥Í¥Ã¥¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥í¡¼¤â¡ªMyComfort¡ÖLINE¥®¥Õ¥È¡×½ÐÅ¹

「MyComfort(マイコンフォート)」は、LINEを通じてプレゼントを贈ることができる「LINEギフト」に新規出店しました。

■手の届く、最高級の快適を。

「MyComfort(マイコンフォート)」とは

MyComfortは“手の届く最高級の快適を”をコンセプトに、2020年4月に創設したクッション・寝具・リラックスグッズを販売するブランド。

シリーズ累計販売数は80万個突破。

Amazonや楽天市場等、大手が展開するモール内で実績を持ち、低価格ながら圧倒的な品質とユーザー満足度を保ちながら、数々の製品を生み出し続けています。

今回新規出店したLINEギフトは、住所を知らなくてもLINEで簡単にプレゼントを贈ることができます。

誕生日や母の日、クリスマスプレゼントや出産祝いなど、大切な方へのギフトにおすすめです。

*1)2024年7月末実績

■LINEギフト注目商品

【楽天総合第1位獲得`*2】ネックリラックスピロー 〜ストレッチモデル〜

ネックリラックスピロー 〜ストレッチモデル

長時間のデスクワーク大人気インフルエンサー はあちゅうさんご愛用モデル。

お疲れではございませんか?そんなあなたのための救世主が誕生!さっと床において寝るだけで「指圧」と「ストレッチ」ができる!まるで整体師の整体が自宅でできているような感覚を体感。

長時間のデスクワークによる肩・首の疲れを癒やし、毎日の生活に快適さをもたらします。

価格:3,980円(税込)

*2) 楽天デイリーランキング更新日 2023年8月23日(集計日|2023年8月22日)

【ジェル×低反発のW構造!】腰・お尻が痛くならない 〜ジェル内蔵ハイグレードモデル〜

腰・お尻が痛くならない 低反発クッション

ジェルをクッション表面に配置することで、通常の低反発クッションに比べ、約6倍の体圧分散を実現。

椅子など長時間の着座であってもとことんお尻が痛くならないようにこだわっています。

クッション下部の低反発素材は高級ホテルマットレス準拠のクッション性を兼ね備えており、包み込まれるような座り心地。

お尻だけでなく、腰や背中への負担を軽減。

価格:3,980円(税込)

【1台で頭皮から足先まで全身ケア】自宅で本格エステができるヘッドマッサージャー リリースヘッド

ヘッドマッサージャー リリースヘッド

心地良い“揉み上げ”と“振動”のWケア構造で身体を効率的に刺激し、柔軟な頭皮と表情を創り出します。

凝り固まった頭皮をしっかりと揉み込み毛穴の汚れを掻き出し“頭皮環境”を整えることで髪・肌・表情の美しさを引き出します。

自宅でサロン級の手技体験を。

価格:6,980円(税込)

