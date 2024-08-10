ÅÏÊÕÌÔÇ·»²±¡µÄ°÷¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¡¡ÍèÇ¯2·î¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦´ôÉì¸©ÃÎ»öÁª
ÍèÇ¯2·î¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦´ôÉì¸©ÃÎ»öÁª¤Ë¡¢´ôÉì¸©Áª½Ð¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÏÊÕÌÔÇ·»²±¡µÄ°÷¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ»á¤Ï´ôÉì¸©È¬É´ÄÅÄ®½Ð¿È¤Î56ºÐ¤Ç¡¢¸©µÄ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2010Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ôÉì¸©¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ¤ÎÍø¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¡£´ôÉì¸©¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÅÏÊÕÌÔÇ·»²±¡µÄ°÷¡Ë
´ôÉì¸©ÃÎ»öÁª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½¿¦¤Î¸ÅÅÄÈ¥ÃÎ»ö¡Ê76¡Ë¤¬8Æü¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Ë¤Ï½ÐÇÏ¤»¤º¡¢º£´ü¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸µÆâ³ÕÉÜÂç¿Ã´±Ë¼¿³µÄ´±¤Î¹¾ºêÄ÷±Ñ¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
Åìµþ,
ÇÛÀþ,
Ä¹Ìî,
¾åÅÄ,
À¸²Ö,
²ð¸î,
ÆÁÅç,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹