°ðÂ¼°¡Èþ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¡Ö¥á¥À¥ë¤Î½Ö´Ö¤ß¤ì¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡ª¡×¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡¦°Â³ÚÃèÅÍÁª¼ê¤¬¶ä¥á¥À¥ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ðÂ¼°¡Èþ¤¬9Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿°Â³ÚÃèÅÍÁª¼ê¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥á¥À¥ë¤Î½Ö´Ö¤ß¤ì¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡ª¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿°ðÂ¼°¡Èþ
¡¡Åê¹Æ¤Ç°ðÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¥Ñ¥ê¡ª¡ª¡¡¤Þ¤º¤Ï¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°ÃË»Ò´ÑÀï¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö½é¤á¤ÆÀ¸¤Ç¤ß¤¿¤±¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È´¶ÁÛ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÃË»Ò¥Ü¥ë¥À¡¼¡õ¥ê¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢°Â³ÚÁª¼ê¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£°ðÂ¼¤Ï¡Ö¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°Â³ÚÁª¼ê¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥á¥À¥ë¤Î½Ö´Ö¤ß¤ì¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°ðÂ¼°¡Èþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷inamura_ami¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥á¥À¥ë¤Î½Ö´Ö¤ß¤ì¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡ª¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿°ðÂ¼°¡Èþ
¡¡Åê¹Æ¤Ç°ðÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¥Ñ¥ê¡ª¡ª¡¡¤Þ¤º¤Ï¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°ÃË»Ò´ÑÀï¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö½é¤á¤ÆÀ¸¤Ç¤ß¤¿¤±¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È´¶ÁÛ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÃË»Ò¥Ü¥ë¥À¡¼¡õ¥ê¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢°Â³ÚÁª¼ê¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£°ðÂ¼¤Ï¡Ö¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°Â³ÚÁª¼ê¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥á¥À¥ë¤Î½Ö´Ö¤ß¤ì¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°ðÂ¼°¡Èþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷inamura_ami¡Ë