¿·¶¥µ»¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÇAMI¤³¤ÈÅòÀõ°¡¼ÂÁª¼ê¡Ê25¡Ë¤¬½éÂå½÷²¦¤Ë¡ª¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÏÈõ¸ýóÕÁª¼ê¡Ê28¡ËÝ¯°æ¤Ä¤°¤ßÁª¼ê¡Ê22¡Ë¤¬ÃË½÷¤½¤í¤Ã¤Æ¶â
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âç²ñ15ÆüÌÜ¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ñ¥ê»Ù¶ÉÆÃÀß¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡¢¾¡Ìî·ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¶¥µ»¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ç¤Ï¡¢AMI¤³¤ÈÅòÀõ°¡¼ÂÁª¼ê¡Ê25¡Ë¤¬½éÂå½÷²¦¤Ë¡£
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÏÈõ¸ýóÕÁª¼ê¡Ê28¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ý¯°æ¤Ä¤°¤ßÁª¼ê¡Ê22¡Ë¤¬ÃË½÷¤½¤í¤Ã¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñÍ£°ì¤Î¿·¶¥µ»¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡£
¾å¤²¾å¤²¤Î²»³Ú¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î´ÑµÒ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢·è¾¡¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤ÎAMI¤³¤ÈÅòÀõ°¡¼Â¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DJ¤¬Î®¤¹Â¨¶½¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»1ÂÐ1¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ê¤¢¤¤¡¢µ»½Ñ¤äÉ½¸½ÎÏ¤Ê¤É¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢¥³¥ó¥³¥ë¥É¹¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤ëAMI¡£
±¿Ì¿¤ÎÈ½Äê¤Ï¡¢AMIÁª¼ê¤¬3 - 0¤Ç¾¡Íø¤·¶â¥á¥À¥ë¡£
¸«»ö¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó½éÂå½÷²¦¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ì¥¤¥¥ó½÷»Ò¡¦AMI¡§
¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ10ÆüÌë¤Ï¡¢ÃË»Ò¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢SHIGEKIX¤³¤ÈÈ¾°æ½Å¹¬Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÃË½÷¥À¥Ö¥ë¶â¥á¥À¥ë¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¤â¡¢ÃË½÷2³¬µé¤Ç¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë57kgµé¤ÎÈõ¸ýóÕÁª¼ê¤Ï¡¢8Ç¯Á°¤Î¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç²ù¤·¤¤¶ä¥á¥À¥ë¡£
¤³¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¶¯¹ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤ò²¼¤·¡¢Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë57kgµé¡¦Èõ¸ýóÕÁª¼ê¡§
¼«Ê¬¤¬À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
½÷»Ò57kgµé¤ÎÝ¯°æ¤Ä¤°¤ßÁª¼ê¤Ï·è¾¡¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¡¢6 - 0¤Ç²÷¾¡¡£
½é½Ð¾ì¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò57kgµé¡¦Ý¯°æ¤Ä¤°¤ßÁª¼ê¡§
ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤¹¡¢¤³¤³¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¶â¥á¥À¥ë5¤Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë2¤Ä¤È¡¢²÷¿Ê·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£