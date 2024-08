日韓合同ボーイズグループKJRGL（カジャーグル）デビュー決定

■『PRODUCE 101 JAPAN』『TORA PROJECT』『BOYS PLANET』などのオーディション経験者を含む6名が集結!

日韓合同ボーイズグループ、KJRGL(カジャーグル)が、2024年秋にデビューすることが決定した。

KJRGLのメンバーは、それぞれがオーディション経験者。厳しい練習生期を経て、ついに夢を現実のものとした6人が集まっている。

『PRODUCE 101 JAPAN SEASON 2』に参加し、最終審査まで残った阪本航紀(KOUKI)。

SMEグローバル・アーティスト発掘・育成『TORA PROJECT』第1期生の川口明(AKIRA)。

韓国、Mnetで放映された『BOYS PLANET』(ZEROBASEONE輩出)に参加した町田陸(RIKU)とジョン・ホジン(DIEN)。

音楽芸術に囲まれた環境で磨かれたイ・セロン(SAERON)。

厳しい練習生時代を経たジョン・アイザック(ISAAC)。

困難な道のりを経て、再び歌を届ける、そんな彼らの成長を「僕たちが声を取り戻すまでの物語」と題し新章を刻む。

日本人3名、韓国人(米国籍含)3名が所属するKJRGLは、SME JAPAN とSME KOREAの合同プロジェクトでもあり、日韓の新しい扉を開ける体現者となる。

■グループ名に込められた意味と願い

KJRGL(カジャーグル)と言うグループ名に込められた意味と願いとは。

大海原で歌(音波)をうたい、仲間とコミュニケーションをとる「くじら」たちは、原子力潜水艦や漁船のソナー(超音波)などの影響を受け、歌は届かず孤独な生き物になってしまった。声を、仲間を、自分を取り戻す物語を体現するグループ名として日本語で「くじら」(KUJIRA)、韓国語で「GOLAE」ふたつの単語を合わせた造語として、KJRGLというグループ名が決定した。

また、そこには「Kind (of) Just Right Good Luck」(いい感じにうまくいきますように!)という願いも込められている。

KJRGLは、海底のいちばん深い青から始まるプレデビューシングル「prologue~the deepest blue」を9月4日にリリースし、同月18日のデビューシングル「overture~the blue wave」で光の届く海面に浮上。海中3部作のリリースを通じて、KJRGL POPとして「僕たちとあなたが声を取り戻すための魔法の歌」を届けていく。

リリース情報

2024.09.04 ON SALE

SINGLE「prologue~the deepest blue」

2024.09.18 ON SALE

SINGLE「overture~the blue wave」

KJRGL OFFICIAL SITE

https://kjrgl.com/