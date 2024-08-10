¡¡°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤ÎAichiSkyExpo¤Ç8·î10Æü¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡ÖJapan Kids Fashion Week¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢4ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¥­¥Ã¥º¥â¥Ç¥ëÌó80¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢Í­Ì¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ßÆ²¡¹¤È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï11Æü¤¬·è¾¡¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£