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¡ØPRODUCE 101 JAPAN SEASON 2¡Ù¤Ë»²²Ã¤·ºÇ½ª¿³ºº¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿ºåËÜ¹Òµª(KOUKI)¡£SME¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯·¡¡¦°éÀ®¡ØTORA PROJECT¡ÙÂè°ì´üÀ¸¤ÎÀî¸ýÌÀ(AKIRA)¡£

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º£¸å¡¢9·î4Æü¤Ë¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Öprologue¡Áthe deepest blue¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£9·î18Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Öoverture¡Áthe blue wave¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£