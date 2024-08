今秋デビューする日韓合同ボーイズグループKJRGL(カジャーグル)。日本人3名、韓国人(米国籍含)3名からなるメンバーそれぞれがオーディション経験や、厳しい練習生期を積み、ついに夢を掴んだ。『PRODUCE 101 JAPAN SEASON 2』に参加し最終審査まで残った阪本航紀(KOUKI)。SMEグローバル・アーティスト発掘・育成『TORA PROJECT』第一期生の川口明(AKIRA)。

韓国、Mnetで放映された『BOYS PLANET』(ZEROBASEONE輩出)に参加した町田陸(RIKU)とジョン・ホジン(DIEN)。音楽芸術に囲まれた環境で磨かれたイ・セロン(SAERON)、厳しい練習生時代を経たジョン・アイザック(ISAAC)。これらのメンバーからなるKJRGLは、SME JAPAN とSME KOREAの合同プロジェクトでもあり、日韓の新しい扉を開ける体現者となる。KJRGLというグループ名は、日本語「くじら」(KUJIRA)、 韓国語「GOLAE」2つの単語を合わせた造語。“Kind (of) Just Right Good Luck(いい感じにうまくいきますように)”という願いも込められている。今後、9月4日にプレデビューシングル「prologue〜the deepest blue」をリリース。9月18日にデビューシングル「overture〜the blue wave」をリリースする予定だ。