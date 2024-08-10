¤ªËßµÙ¤ß¥¹¥¿¡¼¥È ¹ñºÝÀþ½Ð¹ñ¥Ô¡¼¥¯¤Ç9Ëü¿Í°Ê¾å
¡¡¤ªËßµÙ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¹ñºÝÀþ¤â10Æü¤¬½Ð¹ñ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÈÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ9Ëü¿Í°Ê¾å¤¬½Ð¹ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÀª¤Î¿Í¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ¹Á
¡Ö¡ÊQ.³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ï¡©¡Ë¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤ÎÂç¤¤¤¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Ï¥ï¥¤¤Ø¹Ô¤¯²ÈÂ²¡Ë
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ã¤ÆÁ´ÉôÂç¤¤¤¡£Âç¤¤¤¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯½÷À¡Ë
¡¡Á´Æü¶õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñºÝÀþ¤ÏÊýÌÌÊÌ¤Ç¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢¤ªËß´ü´Ö¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ÎÍ½Ìó¿ô¡¢Ìó2Ëü2000¿Í¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢ÊýÌÌ¤â¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½Ð¹ñ¤Ï10Æü¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï3Ëü7000¿Í¤¬¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Ï5Ëü7000¿Í¤¬½Ð¹ñ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Æþ¹ñ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤¬18Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤¬17Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë