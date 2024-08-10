JR¶å½£¡¢¡Ö²ßµÒº®ºÜ¡×³ÈÂç¤Ø¡¡25Ç¯ÅÙ¡¢¿·´´Àþ¤ÎµÒ¼¼³èÍÑ
¡¡JR¶å½£¤¬ÆÃ»ºÉÊ¤äÀºÌ©µ¡´ï¤ò¾èµÒ¤È¤È¤â¤Ë±¿¤Ö¡Ö²ßµÒº®ºÜ¡×»ö¶È¤ò¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬10Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¶å½£¿·´´Àþ¤Ç´û¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤Î¶õ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊªÎ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµÒ¼¼¤Ø¤ÎÀÑºÜ¤Þ¤Ç¹¤²¡¢JRÎ¹µÒ³Æ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤â¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿Á÷¤¬ÂÚ¤ë¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¿·´´Àþ¤ò»È¤Ã¤¿ÂåÂØ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¹¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¿·´´Àþ¤Ë¤è¤ë²ÙÊªÍ¢Á÷¤Ï¡¢ÅöÆüÇÛÁ÷¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¡¢»þ´Ö¤ËÀµ³Î¤ÊÄê»þÀ¤¬ÆÃÄ§¡£º£Ç¯4·î¤ËJRÅì³¤¤¬Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë»²Æþ¡£ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜ¡¢¶å½£¤ÎJR³Æ¼Ò¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹ÌÖ¤¬À°¤Ã¤¿¡£