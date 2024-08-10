¥Þ¥é¥½¥ó6°Ì·ãÁö¡¦ÀÖºê¶Ç¤¬È¯¤·¤¿Âè°ìÀ¼¤ËÆüËÜ¿Í´¶Æ°¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¡ÄÀ¨¤¤¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï10Æü¡¢ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¥Ñ¥ê»ÔÄ£¼Ë¡Á¥¢¥ó¥Ð¥ê¥Ã¥É¡ÊÇÑÊ¼±¡¡Ë¤Î42.195¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÖºê¶Ç¤¬2»þ´Ö7Ê¬32ÉÃ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ç¡¢º£Âç²ñÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Î´î¤Ó¤ÎÀ¼¤Ë´¶Æ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ»Ë¾åºÇ¤â²á¹ó¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥³¡¼¥¹¤Ç·ãÁö¡£°ì»þ¤ÏÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢½ªÈ×¤Þ¤Ç¥á¥À¥ëÁè¤¤¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¡£ÀÖºê¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢½¼¼Â¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ç¡¼³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤è¤ê¡¢Æþ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁö¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÇÎÞ½Ð¤½¤¦¡×¡Ö¤Ï¤Á¤¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¾Ð´é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¡Èº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤Î¥ì¡¼¥¹¡É¤È¡¢À¨¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È´¶Æ°¤òÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë