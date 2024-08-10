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5G NR: n3, n28, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 3, 4, 5, 8, 12, 18, 19, 21, 28, 38, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, IV, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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|GPU
|900MHz Adreno 710
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|6GB
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|IEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac½àµò
|Bluetooth
|Version 5.2
|ºÇÂçÄÌ¿®Â®ÅÙ¡Ê5G¡Ë¡Î¼õ¿®»þ¡¿Á÷¿®»þ¡Ï
|2.14Gbps¡¿217Mbps
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|SIM
|nanoSIM¥«¡¼¥É¡ß1¡ÜeSIM¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¡Ë
|OS
|Android 14
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|Sony
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¡¦Sony Xperia 10 VI ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¡ÖXperia 10 VI¡×¤ò8·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï | ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ | ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦Xperia 10 VI | Android | À½ÉÊ | ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë
¡¦Xperia 10 VI | Xperia¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¢¡Ë | ¥½¥Ë¡¼