¹âÃÎ¡Ö¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¡×³«Ëë¡¢1Ëü7000¿Í¤¬Ç®¤¤±éÉñ
¹âÃÎ¤Î²Æ¤òºÌ¤ëÂè71²ó¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤¬³«Ëë¤·¡¢1Ëü7000¿Í¤ÎÍÙ¤ê»Ò¤¬Ç®¤¤±éÉñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊóµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¼çºÅ¤¹¤ë¤è¤µ¤³¤¤º×¿¶¶½²ñ¤¬ÍÙ¤ê»Ò¤ä´ÑµÒ¤ËÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î¼þÃÎ¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤¬¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢4¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤ò¼Âà¤·¡¢º£Ç¯¤Ï184¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ»Ô¤Î¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Î²¼¡¢ÍÙ¤ê»Ò¤¬Á´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ²ÚÎï¤ÊÉñ¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÙ¤ê»Ò¡Ö³Ú¤·¤à¤òÂè°ì¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö½ë¤µ¤â¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Ï10Æü¡¢11Æü¤¬ËÜº×¡£12Æü¤Ë¤Ï¼õ¾Þ¥Á¡¼¥à¤Ê¤É¤¬ÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¸åÌëº×¤ÈÁ´¹ñÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£