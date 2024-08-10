『BATTLE OF TOKYO～ Jr.EXILE vs NEO EXILE～』開幕直前オフィシャルインタビュー公開
■FANTASTICSの世界＆中島颯太、KID PHENOMENONの夫松健介、WOLF HOWL HARMONYのHIROTOが意気込みをコメント！
8月7日にアルバム『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』がリリースされ、8月10日から『BATTLE OF TOKYO ～Jr.EXILE vs NEO EXILE～』さいたまスーパーアリーナ公演を迎える、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONY。
このたび、Jr.EXILEを代表してFANTASTICSの世界、中島颯太、NEO EXILEを代表してKID PHENOMENONの夫松健介、WOLF HOWL HARMONYのHIROTOが、『BATTLE OF TOKYO ～Jr.EXILE vs NEO EXILE～』への意気込みを語るオフィシャルインタビューが公開された。
イベント情報
『BATTLE OF TOKYO ～Jr. EXILE vs NEO EXILE～』
08/10（土）～8/12（月・祝）埼玉・さいたまスーパーアリーナ ※1st ROUND
08/31（土）～09/01（日）大阪・京セラドーム ※2nd ROUND
出演：THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONY
リリース情報
2024.08.07 ON SALE
ALBUM『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』
『BATTLE OF TOKYO』公式サイト
https://battleoftokyo.jp/