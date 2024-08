【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■FANTASTICSの世界&中島颯太、KID PHENOMENONの夫松健介、WOLF HOWL HARMONYのHIROTOが意気込みをコメント!

8月7日にアルバム『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』がリリースされ、8月10日から『BATTLE OF TOKYO ~Jr.EXILE vs NEO EXILE~』さいたまスーパーアリーナ公演を迎える、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONY。

このたび、Jr.EXILEを代表してFANTASTICSの世界、中島颯太、NEO EXILEを代表してKID PHENOMENONの夫松健介、WOLF HOWL HARMONYのHIROTOが、『BATTLE OF TOKYO ~Jr.EXILE vs NEO EXILE~』への意気込みを語るオフィシャルインタビューが公開された。

イベント情報

『BATTLE OF TOKYO ~Jr. EXILE vs NEO EXILE~』

08/10(土)~8/12(月・祝)埼玉・さいたまスーパーアリーナ ※1st ROUND

08/31(土)~09/01(日)大阪・京セラドーム ※2nd ROUND

出演:THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONY

リリース情報

2024.08.07 ON SALE

ALBUM『BATTLE OF TOKYO Jr.EXILE vs NEO EXILE』

『BATTLE OF TOKYO』公式サイト

https://battleoftokyo.jp/