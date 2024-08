¾ã³²¼Ô»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤È¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ª¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥É¶¨²ñ¡Ø¥Ë¡¼¥º¡¦¥·¡¼¥º¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÃÏ°è¸òÎ®²ñ¡Ù

公益財団法人テクノエイド協会は、障害者に係る『ニーズ・シーズマッチング地域交流会(ATAサテライト)』を仙台市、高知市、那覇市で行います。

公益財団法人テクノエイド協会『ニーズ・シーズマッチング地域交流会』

ATAサテライト高知

公益財団法人テクノエイド協会は、障害者に係る『ニーズ・シーズマッチング地域交流会(ATAサテライト)』を仙台市、高知市、那覇市で行います。

ニーズ側とは?

障害者、家族、在宅・施設等の介護職員、医療福祉従事者

シーズ側とは?

開発メーカー、産業振興団体、行政、新規参入を検討する企業、研究者、大学関係者、研究機関等

■ATAサテライトとは?

このATAサテライトでは、障害者の自立支援機器に係る地域のニーズ側(使う側)とシーズ(作る人)の関係者が集い、障害当事者に置かれている課題を共有し、その課題解決に向けた具体的な支援機器のイメージについて検討します。

【主な検討内容】

・障害や支援者からのお困りごと、実現したいこと(ニーズ側より)

・機器開発の現状(シーズ側より)

・課題解決に向けた機器やシステム

・こんなものがあったらよいなあ、具体的なイメージを参加者で検討

■出展の対象者

支援機器や各テーマにご興味ある方はだれでも参加可能

■定数

20名程度を想定、※原則、対面での開催とします

開催の様子

■開催概要・申込み

<高知開催>

開催日時:令和6年9月12日(木)14:00-17:30/13日(金)9:30-12:00

テーマ :障害者支援におけるコミュニケーション・ロボットの活用と効果について考える

座長 :特定非営利活動法人 結人の紬 理事長 坊岡 正之 氏

会場 :高知市文化プラザかるぽーと 第3学習室

申込はこちら

https://www1.techno-aids.or.jp/robot/maker/index.php?fmd=89

<那覇開催>

開催日時:令和6年9月17日(火)13:30-16:30/18日(水)9:30-12:00

テーマ :障害者の安心・安全な移動・移乗支援機器を考える〜気軽に出かけるを日常に〜

座長 :社会福祉法人おもと会 作業療法士・福祉用具プランナー管理指導者

金城 知子 氏

会場 :沖縄県青年会館 梯梧の間

申込はこちら

https://www1.techno-aids.or.jp/robot/maker/index.php?fmd=91

<仙台開催>

開催日時:令和6年10月12日(土)13:30-17:00/13日(日)9:30-12:00

テーマ :コミュニケーション支援機器を活用した医療的ケアが必要な方(児)への生活・学習支援について考える

座長 :メイ・ソリューション株式会社 代表取締役 木島 真央 氏

会場 :ハーネル仙台 蔵王A

申込はこちら

https://www1.techno-aids.or.jp/robot/maker/index.php?fmd=90

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 障害者支援におけるコミュニケーション・ロボットの活用と効果について!テクノエイド協会『ニーズ・シーズマッチング地域交流会』 appeared first on Dtimes.