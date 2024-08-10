¾ã³²¼Ô»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤È¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ª¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥É¶¨²ñ¡Ø¥Ë¡¼¥º¡¦¥·¡¼¥º¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÃÏ°è¸òÎ®²ñ¡Ù
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥É¶¨²ñ¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô¤Ë·¸¤ë¡Ø¥Ë¡¼¥º¡¦¥·¡¼¥º¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÃÏ°è¸òÎ®²ñ(ATA¥µ¥Æ¥é¥¤¥È)¡Ù¤òÀçÂæ»Ô¡¢¹âÃÎ»Ô¡¢ÆáÇÆ»Ô¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥É¶¨²ñ¡Ø¥Ë¡¼¥º¡¦¥·¡¼¥º¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÃÏ°è¸òÎ®²ñ¡Ù
ATA¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¹âÃÎ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥É¶¨²ñ¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô¤Ë·¸¤ë¡Ø¥Ë¡¼¥º¡¦¥·¡¼¥º¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÃÏ°è¸òÎ®²ñ(ATA¥µ¥Æ¥é¥¤¥È)¡Ù¤òÀçÂæ»Ô¡¢¹âÃÎ»Ô¡¢ÆáÇÆ»Ô¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¡¼¥ºÂ¦¤È¤Ï¡©
¾ã³²¼Ô¡¢²ÈÂ²¡¢ºßÂð¡¦»ÜÀßÅù¤Î²ð¸î¿¦°÷¡¢°åÎÅÊ¡»ã½¾»ö¼Ô
¥·¡¼¥ºÂ¦¤È¤Ï¡©
³«È¯¥á¡¼¥«¡¼¡¢»º¶È¿¶¶½ÃÄÂÎ¡¢¹ÔÀ¯¡¢¿·µ¬»²Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¡¢¸¦µæµ¡´ØÅù
¢£ATA¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤È¤Ï¡©
¤³¤ÎATA¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô¤Î¼«Î©»Ù±çµ¡´ï¤Ë·¸¤ëÃÏ°è¤Î¥Ë¡¼¥ºÂ¦(»È¤¦Â¦)¤È¥·¡¼¥º(ºî¤ë¿Í)¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¾ã³²Åö»ö¼Ô¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¡¢¤½¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê»Ù±çµ¡´ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê¸¡Æ¤ÆâÍÆ¡Û
¡¦¾ã³²¤ä»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È(¥Ë¡¼¥ºÂ¦¤è¤ê)
¡¦µ¡´ï³«È¯¤Î¸½¾õ(¥·¡¼¥ºÂ¦¤è¤ê)
¡¦²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿µ¡´ï¤ä¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¤Ê¤¢¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»²²Ã¼Ô¤Ç¸¡Æ¤
¢£½ÐÅ¸¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô
»Ù±çµ¡´ï¤ä³Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤À¤ì¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½
¢£Äê¿ô
20Ì¾ÄøÅÙ¤òÁÛÄê¡¢¢¨¸¶Â§¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤·¤Þ¤¹
³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò
¢£³«ºÅ³µÍ×¡¦¿½¹þ¤ß
¡ã¹âÃÎ³«ºÅ¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§ÎáÏÂ6Ç¯9·î12Æü(ÌÚ)14:00-17:30¡¿13Æü(¶â)9:30-12:00
¥Æ¡¼¥Þ¡¡¡§¾ã³²¼Ô»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤È¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë
ºÂÄ¹¡¡¡¡¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ·ë¿Í¤ÎÄÝ¡¡Íý»öÄ¹¡¡Ë·²¬ ÀµÇ· »á
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§¹âÃÎ»ÔÊ¸²½¥×¥é¥¶¤«¤ë¤Ý¡¼¤È¡¡Âè3³Ø½¬¼¼
¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www1.techno-aids.or.jp/robot/maker/index.php?fmd=89
¡ãÆáÇÆ³«ºÅ¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§ÎáÏÂ6Ç¯9·î17Æü(²Ð)13:30-16:30¡¿18Æü(¿å)9:30-12:00
¥Æ¡¼¥Þ¡¡¡§¾ã³²¼Ô¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê°ÜÆ°¡¦°Ü¾è»Ù±çµ¡´ï¤ò¹Í¤¨¤ë¡Áµ¤·Ú¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤òÆü¾ï¤Ë¡Á
ºÂÄ¹¡¡¡¡¡§¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤ª¤â¤È²ñ¡¡ºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¦Ê¡»ãÍÑ¶ñ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼´ÉÍý»ØÆ³¼Ô
¶â¾ë ÃÎ»Ò »á
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§²Æì¸©ÀÄÇ¯²ñ´Û¡¡Äô¸è¤Î´Ö
¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www1.techno-aids.or.jp/robot/maker/index.php?fmd=91
¡ãÀçÂæ³«ºÅ¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§ÎáÏÂ6Ç¯10·î12Æü(ÅÚ)13:30-17:00¡¿13Æü(Æü)9:30-12:00
¥Æ¡¼¥Þ¡¡¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Ù±çµ¡´ï¤ò³èÍÑ¤·¤¿°åÎÅÅª¥±¥¢¤¬É¬Í×¤ÊÊý(»ù)¤Ø¤ÎÀ¸³è¡¦³Ø½¬»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë
ºÂÄ¹¡¡¡¡¡§¥á¥¤¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌÚÅç ¿¿±û »á
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§¥Ï¡¼¥Í¥ëÀçÂæ Â¢²¦A
¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www1.techno-aids.or.jp/robot/maker/index.php?fmd=90
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¾ã³²¼Ô»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³èÍÑ¤È¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ª¥Æ¥¯¥Î¥¨¥¤¥É¶¨²ñ¡Ø¥Ë¡¼¥º¡¦¥·¡¼¥º¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÃÏ°è¸òÎ®²ñ¡Ù appeared first on Dtimes.