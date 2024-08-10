¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦³ÝÀîÀ¾¤Î±þ±çÃÄ¤¬À¨¤¤¡ÖºòÇ¯¤Î·Ä±þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡ÖÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡×
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡Âè4Æü¡¦1²óÀï¡¡³ÝÀîÀ¾¡½ÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ê2024Ç¯8·î10Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡³ÝÀîÀ¾¤ÎÅÐ¾ì¤Ëµå¾ì¤â¥Í¥Ã¥È¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÍ·â¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤Ê¤É»ÈÍÑ¶Ê¤â´Þ¤á¡¢¥Ð¥ó¥«¥é¤Ê¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºò²Æ¤Î¤¢¤Î¡È²¦¼Ô¡É¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤¿¡£
¡¡1901Ç¯ÀßÎ©¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»¡£¼Á¼Â¹ä·ò¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤Îµ¤É÷¤Ç¡¢±þ±çÃÄ¤Ï¤È¤¯¤ËÍÌ¾¡£Æ±¹»OB¤Ç¤¢¤ë½ê½½»°¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖÌ¾Ìç¡ªÂ¿¸ÅÀ¾±þ±çÃÄ¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë±þ±çÃÄ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1964Ç¯°ÊÍè60Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ð¥ó¥«¥é¤Çµ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥×¥¹±þ±ç¤Ë¡Ö³ÝÀîÀ¾±þ±ç¥ä¥Ð¤¹¤®w¡×¡Öº£Æü¥¤¥ÁÀ¼ÎÌÂç¤¤¤¡×¡ÖÃÏÌÄ¤ê¤è¤¦¤À¡×¡ÖºòÇ¯¤Î·Ä±þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£