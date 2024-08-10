Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬À¨¤«¤Ã¤¿Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ö»öÁ°¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
²ÚÆ»²È¤ÎÐñ²°ºê¾Ê¸ã¤¬9Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Ðñ²°ºê¤Ï¡ÖÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤éÀ¨¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö·ËÍ³ÈþÀèÀ¸ÄÉÅé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎÁõ²Ö¤ò¤¤¤±¤ë¤ë¤Î¤Ë¡¢´°Å°¤·¤Æ¡¢Ä«°ìÈÖ¤«¤é¤â¥Þ¥¹¥³¥ßÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ë¤ÈÁí»ÙÇÛ¿Í¤«¤é¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡×¤È¡Ö¥Á¥ç¥³¤ä¥Þ¥«¥í¥ó¡×¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¡£¡Ö»ä¤¬¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢»öÁ°¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ö¤É¤¦¥¸¥å¡¼¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤µ¤¹¤¬Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ëÍÍ¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤ª¿´¸¯¤¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£