¡ÚÀ¾Éð¡Ûº£°æÃ£Ìé¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î£³²¡¤·½Ð¤·»Í»àµå¡Ä¡Ö¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤¿¡×¡¡£µÏ¢ÇÔ¤Ç£µ£³Ç¯¤Ö¤ê¼Ú¶â£´£°
¡¡À¾Éð¤Ï£±£°Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ë£±¡½£µ¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¡£º£µ¨£·ÅÙÌÜ¤Î£µÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¼Ú¶â¤Ï£´£°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²²ó¡¢³°ºê¤Î£µ¹æ¥½¥í¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¸×¤Î»Ò¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òÀèÈ¯¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬Ç´¤ê¶¯¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¶²ó¤Þ¤Ç¤Ëµö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï¾¾ËÜ¤Î£±ËÜ¤À¤±¡£ºÇÂ®£±£µ£·¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÊÑ²½µå¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢£¶²ó¤Ï¿åÌî¡¢ÌîÂ¼¡¢Àõ´Ö¤ò»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·£·²ó¡¢»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤ÈÀÐ°æ°ì¤Î°ì¥´¥í¤òÌîÂ¼Âç¼ùÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬ÆóÎÝ¤ØÁ÷µå¥¨¥é¡¼¡£Ê»»¦£³¥¢¥¦¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬°ìÅ¾¡¢°ì»à¤â¼è¤ì¤º°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥®¥¢¤ò¾å¤²Ãç´Ö¤Î¥ß¥¹¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿º£°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ìÆ±ÅÀ¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡£ÂåÂÇ¡¦ÌîÂ¼¤Ë¤â²¡¤·½Ð¤·»àµå¤òÅö¤ÆµÕÅ¾¡£¤µ¤é¤ËÆó»àËþÎÝ¤«¤é¾¾ËÜ¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨£±¡½£³¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ó¤À¤±¤Ç£³£±µå¤òÅê¤¸¤¿º£°æ¤Ï£¶²ó£²¡¿£³¡¢£²°ÂÂÇ£µ»Í»àµå£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ£°¡Ë¤Ç£¸ÇÔÌÜ¡Ê£´¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¡Ö£·²ó¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤è¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢°¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¸²ó¤Ë¤Ï£³ÈÖ¼ê¡¦¾¾ËÜ¤¬£²ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó£±¡½£µ¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£À¾Éð¤Î¡Ö¼Ú¶â£´£°¡×¤Ï£±£¹£·£±Ç¯¡¢Á°¿È¤ÎÀ¾Å´»þÂå¡Ê¼Ú¶â£´£¶¡Ë°ÊÍè¡¢£µ£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£