Ã¶²á»Ô¾ì¤Î°ìÉô¶è°è¡¢10·î¤«¤é·úÊª²òÂÎ¤Ø¡¡ºÆÀ°È÷¤Ï½©°Ê¹ß¤ËËÜ³Ê²½
¡¡2022Ç¯4·î¤È8·î¤ËÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤ÎÃ¶²á¡Ê¤¿¤ó¤¬¡Ë»Ô¾ì¤Î2ÅÙÌÜ¤Î²ÐºÒ¤«¤é10Æü¤Ç2Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÐºÒÁ°¤«¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ô¾ì¤ÎºÆÀ°È÷»ö¶È¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢»Ô¤Ï10·î¤«¤é»Ô¾ì¤Î°ìÉô¶è°è¤Ç·úÊª¤Î²òÂÎºî¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ºÆÀ°È÷¤Ï½©°Ê¹ß¤ËËÜ³Ê²½¤·¡¢¡ÖËÌ¶å½£»ÔÌ±¤ÎÂæ½ê¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿»Ô¾ì¤Ï2ÅÙ¤ÎÂç²Ð¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û4¥«·î¤Ë2ÅÙ¤âÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡¡Ã¶²á»Ô¾ì¤òÈæ³Ó
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÆÀ°È÷»ö¶È¤Ï»Ô¾ìÆâ¤ò4¶è²è¤ËÊ¬¤±¤ÆÃÊ³¬Åª¤ËÀ°È÷¤·¡¢»Ô¾ìÆîÂ¦¤Ë4³¬·ú¤Æ¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ê±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑÌó8700Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò·úÀß¤¹¤ë¡£10·î¤Ë²òÂÎ¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤Î·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤¬¤¢¤ëÆîÂ¦¤Î¥¨¥ê¥¢¡ÊÌó1900Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¸½ºß±Ä¶ÈÃæ¤ÎÅ¹ÊÞ¤â9·îËö¤Þ¤Ç¤ËÎ©¤ÁÂà¤¯¤¬¡¢°ìÉô¤Ï²¾ÀßÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢ºÆÀ°È÷¸å¤Ï´°À®¤·¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ËÆþµï¤·¤Æ±Ä¶È¤òºÆ³«¤¹¤ë¡£
¡¡»Ô¤ÏÅö½é¡¢22Ç¯ÅÙÃæ¤Ë²òÂÎ¤ò»Ï¤á¡¢23Ç¯ÅÙÃæ¤Î»ÜÀß´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2ÅÙ¤Î²ÐºÒ¤Ç·×²è¤ÏÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ö¶È¤Î´°Î»»þ´ü¤ÏÅö½é¤Î·×²èÄÌ¤ê¡¢27Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉðÆâÏÂµ×»ÔÄ¹¤Ï8Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÃ¶²á»Ô¾ì¤Ï»Ô¤ÎÂç¤¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¡£»ö¶È´°Î»¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤Î²ÐºÒ¤Ï22Ç¯8·î10ÆüÌë¤ËÈ¯À¸¡£°û¿©Å¹¤Ê¤É45Å¹ÊÞ±ä¤Ù3324Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò¾Æ¤¤¤¿¡£¡Ú»³²¼ÃÒ·Ã¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ºë¶Ì,
ÀÅ²¬,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
°ÖÎîº×,
¿ÀÆàÀî,
»×¤¤¤ä¤ê,
¹©¾ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ï·¸å