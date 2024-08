「努力を継続できる人」と「継続できない人」は、そもそも努力の動機が違っているといえます(写真:hidekichi/PIXTA)

「この人は『努力すること』を楽しんでいる」と感じたことはないでしょうか。たゆまず努力を続けている人は、困難を乗り越えることに達成感や喜びを感じているように見えます。

一方、多くの人が努力をやめてしまう理由は、「楽しくないから」ではないでしょうか。「楽しければ続けられるんだけどなー」と声に出したことがある人もいるかもしれません。努力を楽しめる人とそうでない人は、いったい何が違うのでしょうか。

この違いは心理学の「達成動機」という概念で説明することができます。達成動機とは簡単にいうと、「自力で目標を達成したいという気持ちの強さ」のことです。

『心理学辞典』(有斐閣)によると「ある優れた目標を立て、それを高い水準で完遂しようとする動機付け」とされています。さらに『心理学辞典』の説明は「達成動機の高い人の特性としては、適度の困難さの課題を好み、現実的な目標設定を行い、自分の遂行結果を知りたがる、などがあげられる」と続いています。

「達成動機の高い人」の特徴を読んで、知り合いの顔が浮かんだという人も多いのではないでしょうか。確かにこういうタイプの人は、一定割合で存在しているように思えます。

あなた自身はどうでしょうか。既におおよそのところはわかっているかもしれませんが、より詳しく測定できる質問があるので見てみましょう。

「Work and family orientation scale(仕事と家族に関する志向についての尺度」の中の「Mastery」という項目が、達成動機の高さを測定するときによく使われています。Masteryは「熟達」という意味で、ここでは「自分の能力を高め、追求すること」を指しています。努力と密接な概念といえるでしょう。

それでは、上記のそれぞれの質問に、「1点=強く反対」「2点=やや反対」「3点=どちらでもない」「4点=やや賛成」「5点=強く賛成」の5段階で回答してみてください。*印(,鉢)は逆転項目なので、「5点=強く反対」「4点=やや反対」「3点=どちらでもない」「2点=やや賛成」「1点=強く賛成」とします。

最高だと40点、最低だと8点で、点数が高いほど達成動機が高いということになります。

達成動機が高い人は、自分の能力を高め、目指すものに到達するための努力を惜しみません。周囲からは「いつも目標を持って頑張っている人」というイメージを持たれているに違いないでしょう。「努力を苦に思わない人」「常にチャレンジしている人」というタイプです。

一方、点数が低かった人は、努力を楽しいと思ったことはあまりなく、努力することを途中でやめてしまった経験があるかもしれません。

達成動機の高い人の特徴である「能力を向上させたいからやる」は、「内発的動機付け」というものに分類されます。内発的動機付けは、自分の内面から湧き上がる「やる気」であり、対になる「外発的動機付け」は、金銭報酬や他人からの称賛、評価など、自分以外のものから与えられる「ご褒美」です。

内発的動機付けが努力の継続に重要な役割を果たすことを示した日本の研究があるので紹介しましょう。

この研究では、約500人の労働者を対象に、運動継続状況と継続の理由をアンケート調査し、「運動をほとんどしていない」人と「運動を6カ月以上続けている」人の違いを明らかにしました。

アンケートでは、運動を継続する様々な理由を挙げ、それぞれの項目について「1点=全く当てはまらない」から「5点=とても当てはまる」の5段階で回答してもらいました。

運動非継続群(運動をほとんどしていない人)には「もし運動を実施すると仮定した場合、継続する理由として当てはまるもの」を回答してもらいました。

結果を見ると、例えば「健康や病気の予防にいい効果があるから」や「運動で体力を維持、改善したいから」といった項目は、継続群と非継続群の双方で上位にランクインしており、しかも両群の間に差はありませんでした。運動をしている人もしていない人も、健康を理由とした運動の継続はよくあることと考えているようです。

両群の間で差が大きかった上位5項目、つまり運動を継続している人はよく選んだが、運動をしていない人は選ばなかった項目は、「運動そのものが楽しいから」「運動しないと落ち着かないから」「達成感が味わえるから」「自分の居場所があるから」「距離や回数、記録など達成したい目標があるから」で、これらは全て自分発信の理由、つまり内発的動機付けであることがわかります。

また、非継続群のほうがよく選んでいた項目もありました。

それは「運動をすると食事がおいしいから」「運動後の1杯(お酒やジュースなど)がおいしいから」「やらないと叱られる、などの圧力があるから」「景品や賞金がもらえるから、もらえる可能性が増すから」というもので、これらは全て外発的動機付けであることがわかります。

つまり、運動を継続している人は内発的動機付けが強く、運動を継続していない人は外発的動機付けが強いのです。食事やお酒、ジュース、賞金、周囲からの称賛などは、運動継続者には重視されていません。

彼らが運動を続けているのは、自分の内から湧き起こる達成感や楽しさのためなのです。「努力を継続できる人」と「継続できない人」は、そもそも努力の動機が違っているといえます。

自分の外側から与えられる外発的動機付けは、努力の継続にはつながらないといえそうです。何かを「続ける」には、やはり本人の気持ちが重要で、外からの働きかけだけではうまくいかないのでしょう。

「全ては自分の力ではなく運で決まっている」という考え方の人は努力しない傾向があるという研究結果もあります。自分の内側に楽しみを見出したり、自分の力を信じたりといった、ある種「自己中心的に生きる」ことが、努力を続けるコツなのかもしれません。

・Helmreich, R. L., and Spence, J. T. (1978) “The work and family orientation questionnaire: An objective instrument to assess components of achievement motivation and attitudes toward family and career” JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, vol. 8 (35).