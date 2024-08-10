»°¸¶¤ä¤Ã¤µº×¤ê»Ï¤Þ¤ë¡¡Ìó1600¿Í¤¬ÍÙ¤êÈäÏª
»°¸¶»Ô¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¤ä¤Ã¤µº×¤ê¤¬9Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢»ÔÌ±¤¬³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤ËÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°¸¶»Ô¤Ç9Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤ä¤Ã¤µº×¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó1600¿Í¤Î»ÔÌ±¤¬ÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤µÍÙ¤ê¡×¤ÏÀï¹ñ»þÂå¡¢»°¸¶¾ë¤Î´°À®¤ò½Ë¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º×¤ê¤ÎÁ°¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤âÍ½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã¼Ô
Q¤ß¤ó¤ÊÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¡©
¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×
¢£»²²Ã¼Ô
¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È°ì»þ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×
º×¤ê¤Ï11Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å8»þ¤«¤é¤ª¤è¤½5200È¯¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¡¢»°¸¶¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú2024Ç¯8·î10Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û