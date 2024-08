(10日、第106回全国高校野球選手権大会1回戦 中京大中京4―3宮崎商)

アルプススタンドから声援を送る中京大中京の応援団=2024年8月10日、阪神甲子園球場、松本敏博撮影

苦しい展開でも、中京大中京のアルプス席には笑顔が光っていた。

応援団を率いた野球部の3年生たちの赤いTシャツの袖とはちまきには、それぞれの好きな言葉がつづられている。応援団長、東(あずま)伸之輔さん(3年)のはちまきには、「The best thing is to smile」の文字が躍る。「笑顔が一番」と、自分を奮い立たせてきたという。

小学校から切磋琢磨(せっさたくま)した幼なじみの山田頼旺(らいおう)選手(3年)には、メンバーを外れた愛知大会の前に「俺の分までやってくれ」と伝えた。悔しさをこらえて言葉を交わしたその時も、東さんは笑ってみせた。

マネジャーの中里葵(あおい)さん(3年)は、「笑って損した者なし」と袖に刺しゅうした。「いろいろ考えて、しっくりきた」。自然と広がった笑顔で、チームは夏までの戦いを乗り越えてきた。

追いつかれ、リードされても、選手を信じ続けた応援団。七回に逆転した時、いちばん鮮やかな笑顔を咲かせた。(松本敏博)