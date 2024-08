¸¶ÅÄ¾Í»Ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¤â¡ª¥â¥ó¥Ö¥é¥ó ÆüËÜ¶¶¹âÅç²°Å¹

モンブランは、2024年8月1日(木)に、モンブラン 日本橋高島屋店*をリフレッシュオープンしました。

モンブラン 日本橋高島屋店

【モンブラン 日本橋高島屋店 リフレッシュオープン】

リフレッシュオープン日:2024年8月1日(木)

所在地 :〒103-8265 東京都中央区日本橋2-4-1

日本橋高島屋S.C. 本館2階

営業時間 :午前10時30分〜午後7時30分

TEL :03-3211-4111<直通>

メゾンが誇るラグジュアリーな筆記具をはじめ、より幅広いラインアップのレザーアイテムを見ることができ、モンブランの世界観をより堪能できます。

リフレッシュオープンを記念し、カリグラファー 原田祥子さんのデザインによる特別なスモールレザーグッズを数量限定で用意。

日本橋や高島屋の優美なバラが印象的なスモールレザーグッズは、ギフトにも最適です。

カードホルダー 税込46,200円

ペンポーチ(2本用) 税込39,600円

また、税込み80,000円以上購入で、オリジナルふろしきがもらえます。

(なくなり次第終了)

さらに、これまで店頭ではみられなかった、新作の作家シリーズ、ジェイン・オースティン リミテッドエディションも見ることができます。

作家シリーズ ジェイン・オースティン

*「高島屋」の「高」ははしごだか

