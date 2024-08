ÌÓ·ê±ø¤ì¤â¤¹¤ë¤ê¤ÈÍî¤È¤·¡¢È©¤ò¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ë¡ª¾¾»³Ìý»é¡Ö¥¢¥ß¥Î»À¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°Æý±Õ¡×

松山油脂は、Mマークシリーズから、「アミノ酸クレンジング乳液」を2024年9月18日に発売します。

松山油脂「アミノ酸クレンジング乳液」

新製品「アミノ酸クレンジング乳液」

【製品概要】

ブランド名: Mマークシリーズ

製品名 : アミノ酸クレンジング乳液 150mL 1,265円(税込)

アミノ酸クレンジング乳液 詰替用140mL 990円(税込)

成分 : アルコール・パラベン・香料・着色料・鉱物油・シリコーン不使用

発売日 : 2024年9月18日(水)メーカー出荷/

2024年8月30日(金)ロフト先行発売

URL :

https://store.matsuyama.co.jp/pages/m-mark

メイク落ちがよく、肌への負担も少ない乳液タイプのクレンジングです。

近年注目が途切れることなく、すっかり定番となったグリセリンフリーのスキンケア。

その先駆けともいえるのが、Mマークシリーズのアミノ酸スキンケアです。

新発売の「アミノ酸クレンジング乳液」もグリセリンフリー、肌の上でよくのびる軽い質感にしました。

肌になじみやすく、クッション性があり、摩擦をやわらげながら毛穴にまで入り込み、メイクや皮脂汚れをするりと落とします。

天然保湿因子(NMF)の主成分である8種類のアミノ酸とPCA、乳酸Naが保湿成分として働き、クレンジング後のつっぱり感や乾燥も防ぎます。

また、肌の状態に合わせてクレンジング後に使う製品を当シリーズから選ぶことで、年齢や性別を問わず、乾燥肌、敏感肌、脂性肌、混合肌、いずれの肌タイプの方にも使えます。

アミノ酸クレンジング乳液は、お客様アンケートで特に多かった「アミノ酸スキンケアでクレンジングを出して欲しい」という要望に応えたものです。

季節や体調による肌の変化に合わせて製品を使い分けたいという方におすすめです。

