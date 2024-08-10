¡È¥×¥ì¥É¡É½éÀï¤Ï¸åÈ¾AT¤Ë¥É¥é¥Þ2¤Ä¡¡ºÇ²¼°Ì»¥ËÚ¤¬8°ÌÊ¡²¬¤È·àÅª¥É¥í¡¼¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè26Àá¡Û
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Î1»î¹ç¤¬10Æü¤ËÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚvs¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤ÎÌ¾¾Î¤¬¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤ëºÇ²¼°Ì»¥ËÚ¤ÏÄ¾¶á¤ÎÀèÈ¯¤«¤é2Áª¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢µÜß·Íµ¼ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£²Æ²ÃÆþ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ó¥®¥å¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤Ë¡£Á°Àá¤«¤é3Áª¼ê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿8°ÌÊ¡²¬¤Ï¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¡¢ËÌÅçÍ´Æó¡¢½Å¸«ËïÅÍ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¸ß¤¤¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¿¼¤¯¤Ë¹¶¤áÆþ¤ë¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê½Ð¤·¹ç¤¦¤Ê¤«¡¢Ê¡²¬¤¬¥ß¥¹¤òÆ¨¤µ¤º¡£»¥ËÚ¤«¤é¸å¤í¤«¤é¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ËÅ¾¤¸¤¿12Ê¬¡¢µÜß·¤¬¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¸í¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡£¹²¤Æ¤¿µÜß·¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤¤¡¢Ê¡²¬¤¬PK¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¡£
¤³¤ì¤ò¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¼«¤éº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ëÃæ±û¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢Ê¡²¬¤¬ÀèÀ©¡£¤½¤ÎÊ¡²¬¤¬¼«¿Ø¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¬¤éÂ®¹¶¤Ç¼¡¤Î¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢»¥ËÚ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆÍÇË¸ý¤òÃµ¤êÂ³¤±¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥å¡¼¥È¤Î·Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤º¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¡¢32Ê¬¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÀõÌîÍºÌé¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ÇÇ÷¤Ã¤¿»¥ËÚ¤À¤¬¡¢ÏÈ³°¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë1ÅÀ¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë»¥ËÚ¤Ï¤½¤Î¸å¤âÊø¤·¤Ë¤«¤«¤ë»ÑÀª¤³¤½ÂÇ¤Á½Ð¤¹¤â¤Î¤Î¡¢Ê¡²¬¤¬Áê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤Ä¤Ä¡¢Í×½ê¤òÄù¤á¤ë¼é¤ê¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¸åÈ¾¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë»¥ËÚ¤À¤¬¡¢Ê¡²¬¤¬56Ê¬¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¤Îº¸Â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê¡²¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ËGK¿ûÌî¹§·û¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤È¡¢53Ê¬¤ËµÜß·Íµ¼ù¤ò²¼¤²¤Æ¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¹¶·â¿Ø¤ÎËç¿ô¼«ÂÎ¤âÁý¤ä¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»¥ËÚ¤Ï60Ê¬¤Ë¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤ÎÀÄÌÚ¤¬µÕ¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¶áÆ£¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂç¤¤¯Å¸³«¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£¶áÆ£¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ë»ý¤Á±¿¤Ö¤È¡¢GKÂ¼¾å¾»¸¬¤ÈÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿³¤«¤é»¥ËÚ¤ËPK¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬²¼¤ê¡¢ÎëÌÚÉðÂ¢¤¬±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¤Ë·è¤á¤ë¡£
ÈùÌ¯¤Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÔËþ¤²¤ÊÊ¡²¬¿Ø¤À¤¬¡¢¼ºÅÀÄ¾¸å¤Ë¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤ÈÄáÌîÎç¼ù¤òÅêÆþ¡£¤À¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤òµ¡¤Ë¤è¤êÁ°¤¬¤«¤ë»¥ËÚ¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤¤¤¨¤É¡¢¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¥·¡¼¥ó¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ê¡²¬¤¬76Ê¬¤ËÁ°´²Ç·¤âÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢77Ê¬¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Î¥´¡¼¥ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤éÄáÌî¤¬¹¥µ¡¡£Â³¤¯80Ê¬¤Ë¤âÅ¨¿ØÆâ¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬¥º¥ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÄáÌî¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤º¡£
Î¾¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¸òÂå¤Ç»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤Ë¤«¤«¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢90¡Ü6Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¾®ÅÄ°ïµ©¤¬¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤¬ÇÏ¾ìÀ²Ìé¤ÎÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¯¥ê¥¢¤òÍ¶¤¤¡¢¹â¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òµµÀîÎÊ»Ë¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢Ê¡²¬¤¬¾¡¤Á±Û¤¹¡£
Ëü»öµÙ¤¹¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿»¥ËÚ¤À¤¬¡¢90¡Ü9Ê¬¤ËÅ¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢±¦¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄÃæ¹î¹¬¤¬±óÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æº¸Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢Ê¡²¬¥´¡¼¥ë¤Î¥Ë¥¢¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¡¢·àÅª¤ËÆ±ÅÀ¡£¸åÈ¾AT¤Ë2¤Ä¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»¥ËÚ¤Ï¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÉÔ½½Ê¬¤Ç2ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢Ï¢ÇÔ²óÈò¡£2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¾¡¤ÁÅÀ1»ß¤Þ¤ê¤ÎÊ¡²¬¤Ï2ÀïÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤Ç¡¢5ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ 2-2 ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
¡Ú»¥ËÚ¡Û
ÎëÌÚÉðÂ¢(¸å20)
ÅÄÃæ¹î¹¬(¸å45¡Ü9)
¡ÚÊ¡²¬¡Û
¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£(Á°14)
µµÀîÎÊ»Ë(¸å45¡Ü6)
CL²¦¼ÔvsEL²¦¼Ô¤Î°ìÀï¡ª
UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×2024¤ÏWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤ÎÌ¾¾Î¤¬¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤ëºÇ²¼°Ì»¥ËÚ¤ÏÄ¾¶á¤ÎÀèÈ¯¤«¤é2Áª¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢µÜß·Íµ¼ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£²Æ²ÃÆþ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ó¥®¥å¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤Ë¡£Á°Àá¤«¤é3Áª¼ê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿8°ÌÊ¡²¬¤Ï¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¡¢ËÌÅçÍ´Æó¡¢½Å¸«ËïÅÍ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¼«¤éº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ëÃæ±û¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢Ê¡²¬¤¬ÀèÀ©¡£¤½¤ÎÊ¡²¬¤¬¼«¿Ø¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¬¤éÂ®¹¶¤Ç¼¡¤Î¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢»¥ËÚ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆÍÇË¸ý¤òÃµ¤êÂ³¤±¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥å¡¼¥È¤Î·Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤º¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¡¢32Ê¬¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÀõÌîÍºÌé¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ÇÇ÷¤Ã¤¿»¥ËÚ¤À¤¬¡¢ÏÈ³°¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë1ÅÀ¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë»¥ËÚ¤Ï¤½¤Î¸å¤âÊø¤·¤Ë¤«¤«¤ë»ÑÀª¤³¤½ÂÇ¤Á½Ð¤¹¤â¤Î¤Î¡¢Ê¡²¬¤¬Áê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤Ä¤Ä¡¢Í×½ê¤òÄù¤á¤ë¼é¤ê¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¸åÈ¾¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë»¥ËÚ¤À¤¬¡¢Ê¡²¬¤¬56Ê¬¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¤Îº¸Â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê¡²¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ËGK¿ûÌî¹§·û¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤È¡¢53Ê¬¤ËµÜß·Íµ¼ù¤ò²¼¤²¤Æ¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¹¶·â¿Ø¤ÎËç¿ô¼«ÂÎ¤âÁý¤ä¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»¥ËÚ¤Ï60Ê¬¤Ë¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤ÎÀÄÌÚ¤¬µÕ¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¶áÆ£¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂç¤¤¯Å¸³«¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£¶áÆ£¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ë»ý¤Á±¿¤Ö¤È¡¢GKÂ¼¾å¾»¸¬¤ÈÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿³¤«¤é»¥ËÚ¤ËPK¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬²¼¤ê¡¢ÎëÌÚÉðÂ¢¤¬±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¤Ë·è¤á¤ë¡£
ÈùÌ¯¤Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÔËþ¤²¤ÊÊ¡²¬¿Ø¤À¤¬¡¢¼ºÅÀÄ¾¸å¤Ë¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤ÈÄáÌîÎç¼ù¤òÅêÆþ¡£¤À¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤òµ¡¤Ë¤è¤êÁ°¤¬¤«¤ë»¥ËÚ¤¬¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤¤¤¨¤É¡¢¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¥·¡¼¥ó¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ê¡²¬¤¬76Ê¬¤ËÁ°´²Ç·¤âÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢77Ê¬¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Î¥´¡¼¥ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤éÄáÌî¤¬¹¥µ¡¡£Â³¤¯80Ê¬¤Ë¤âÅ¨¿ØÆâ¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬¥º¥ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÄáÌî¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤º¡£
Î¾¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¸òÂå¤Ç»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤Ë¤«¤«¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢90¡Ü6Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¾®ÅÄ°ïµ©¤¬¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤¬ÇÏ¾ìÀ²Ìé¤ÎÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¯¥ê¥¢¤òÍ¶¤¤¡¢¹â¤¯Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òµµÀîÎÊ»Ë¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢Ê¡²¬¤¬¾¡¤Á±Û¤¹¡£
Ëü»öµÙ¤¹¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿»¥ËÚ¤À¤¬¡¢90¡Ü9Ê¬¤ËÅ¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢±¦¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄÃæ¹î¹¬¤¬±óÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æº¸Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢Ê¡²¬¥´¡¼¥ë¤Î¥Ë¥¢¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¡¢·àÅª¤ËÆ±ÅÀ¡£¸åÈ¾AT¤Ë2¤Ä¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»¥ËÚ¤Ï¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÉÔ½½Ê¬¤Ç2ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢Ï¢ÇÔ²óÈò¡£2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¾¡¤ÁÅÀ1»ß¤Þ¤ê¤ÎÊ¡²¬¤Ï2ÀïÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤Ç¡¢5ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ 2-2 ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
¡Ú»¥ËÚ¡Û
ÎëÌÚÉðÂ¢(¸å20)
ÅÄÃæ¹î¹¬(¸å45¡Ü9)
¡ÚÊ¡²¬¡Û
¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£(Á°14)
µµÀîÎÊ»Ë(¸å45¡Ü6)
CL²¦¼ÔvsEL²¦¼Ô¤Î°ìÀï¡ª
UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×2024¤ÏWOWOW¤ÇÆÈÀêÊüÁ÷¡õÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é