日本語版のタイタス役は大塚 明夫！GSE「Warhammer 40,000: Space Marine 2」

GSE は、Saber Interactiveが開発したダークゴシックSFアクション《Warhammer 40,000: Space Marine 2》を2024年9月9日にPlayStation(R)5で発売予定です。

GSE「Warhammer 40,000: Space Marine 2」

《製品情報》

タイトル:《Warhammer 40,000: Space Marine 2》

■対応機種:PlayStation(R)5

■発売日:2024年9月9日(月曜日)

■価格:通常版 9,980円(税込) Gold Edition版 14,280円(税込)

■ジャンル:ダークゴシックSFアクション

■プレイ人数:オフライン 1人,オンライン 1-3人,最大12人

■表示対応言語:

英語、ロシア語、ドイツ語、スペイン語(EU)、スペイン語(ラテンアメリカ)、イタリア語、フランス語、ポルトガル語(ブラジル)、ポーランド語、チェコ語、ウクライナ語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、日本語、タイ語

■対応ボイス:

英語、日本語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、中国語(北京語)、スペイン語(EU)

■グローバル発売元:Focus Entertainment

■日本発売元:Game Source Entertainment

■開発元: Saber Interactive

■CERO:Z

今回は、《Warhammer 40,000: Space Marine 2》の主人公であるタイタス副官の日本語版吹き替え声優を公開します。

皇帝と人類の為に戦おう。

《Warhammer 40,000: Space Marine 2》日本語吹き替えトレーラー:

今回《Warhammer 40,000: Space Marine 2》日本語版でタイタス副官の吹き替えを担当するのは、『メタルギア』シリーズのスネーク役として世界中に名を轟かせた声優・大塚 明夫(おおつか あきお)氏です。

大塚氏は、洋画の吹き替えにおいても数多くの作品に出演経験があり、アニメでは「ブラック・ジャック」シリーズのブラック・ジャック役、「Fate/Zero」のライダー役、「僕のヒーローアカデミア」のオール・フォー・ワン役、劇場アニメ「機動戦士ガンダム0083 ジオンの残光」アナベル・ガトー役など、その渋い声で数多のキャラクターに魂を与えました。

#戦火の呼び声に耳を傾けろ

#そこは戦争でしかない

予約はこちら:

https://bit.ly/3yG7Jgz

《Warhammer 40,000: Space Marine 2》 Gold Edition版

価格:14,280円(税込)

【アイテム詳細】

■ゲームソフト

■限定アートコレクションスチールブック(スチールケース)

■シーズンパス:新のチャプターチャンピオン、武器・防具のスキンをアンロック

■ライフタイム特典:ウルトラマリーンをイメージしたボルトライフル、チェーンソード、クルス・タルミナトゥス・ポールドロンのスキンセット

■2024年9月8日までの予約注文を含む。

■早期アンロックは発売日の4日前までとなります。

プラットフォームおよび配信日は変更される場合があります。

停電や時差の影響により、プレイ時間が異なる場合があります。

インターネット接続が必要です。

■在庫がなくなり次第販売終了になります。

《Warhammer 40,000: Space Marine 2》 通常版

価格:9,980円(税込)

【アイテム詳細】

■ゲームソフト

■ライフタイム特典:ウルトラマリーンをイメージしたボルトライフル、チェーンソード、クルス・タルミナトゥス・ポールドロンのスキンセット

■権利表記: Warhammer 40,000: Space Marine 2 (C) Games Workshop Limited 2024. Space Marine, the Space Marine logo, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, 40,000, the ‘Aquila’ Double-headed Eagle logo, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likeness thereof, are either (R) or TM, and/or (C) Games Workshop Limited, variably registered around the world, and used under licence. Focus Entertainment and its logos are trademarks, registered or not, of Focus Entertainment. Saber Interactive and its logos are trademarks, registered or not, of Saber Interactive. All rights reserved to their respective owners. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan.

