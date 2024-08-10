¼ÒÆâ¶ØÃÇ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ç30ºÐ½÷ÀÂð¤Ë½Ð¶Ð¡£¶ÐÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë¡Ä¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹·æºîÁª
²Æ¤ÏÎø¤Îµ¨Àá¡¢¤½¤³¤Ç²áµî5ËüËÜ¤Îµ»ö¤è¤êÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¶ØÃÇ¤ÎÎø¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ê½é¸ø³«2022Ç¯8·î11Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¶ØÃÇ¤ÎÎø¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¼ÒÆâ¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Î¤«¤¿¤Á¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼Èà¡¦Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤Î¤«¡©¡¡º£²ó¤ÏºßÂð¶ÐÌ³¤Ç¶ØÃÇ¤ÎÎø¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢¡¿Í¤Ë²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀèÇÚ¤ËSOS
¡Ö°ì½ï¤Ë¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡ª¡×
¡¡¿Í¤Ë²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÔÆâ¤Î¿Íºà·Ï¤Ç±Ä¶È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯°¡´õ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30ºÐ¡¦ÆÈ¿È¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ë½»¤à´ë²èÉô¤ÎÀèÇÚ¤Î¥æ¥¦¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦35ºÐ¡¦´ûº§¡Ë¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤ÏÉáÄÌ¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥À¥é¥À¥éÂð°û¤ß¤·¤Æ¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ê¤Ã¤ÆÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤¬1Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï½µ2¡Á3²ó²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö´°Á´½Ð¼Ò¡×¤À¤Èµ¶¤Ã¤Æ±£¤Ú¤¤¹©ºî
¡¡¹â¤¤ÉÑÅÙ¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢´Ø·¸¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÈà¤Ï±ü¤µ¤ó¤Ë¡Ø´°Á´½Ð¼Ò¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÄ«»ä¤Î²È¤Ë½Ð¼Ò¡£±ü¤µ¤ó¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤â2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÐÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë°¦¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¼ÒÆâ¤Î²Ö¸«²ñ¤Î¤È¤¤ËÈà¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ò¥ä¥ê
¡¡¶ØÃÇ¤ÎÎø¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë°¡´õ»Ò¤µ¤ó¡£´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÅÚÆü¤ËÈà¤ÈÈà¤Î»Ò¤É¤â¤È3¿Í¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¼ÒÆâ¤Î²ÈÂ²¤â¸Æ¤ó¤Ç¹Ô¤¦²Ö¸«¤Î»þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿»þ¤Ï¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÏÃ¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤¬¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬Àè¤«¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤¬Àè¤«¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÂ³¤¯¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä
¡¡¶ØÃÇ¤ÎÎø¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¼ÒÆâ¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Î¤«¤¿¤Á¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼Èà¡¦Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤Î¤«¡©¡¡º£²ó¤ÏºßÂð¶ÐÌ³¤Ç¶ØÃÇ¤ÎÎø¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢¡¿Í¤Ë²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀèÇÚ¤ËSOS
¡¡¿Í¤Ë²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÔÆâ¤Î¿Íºà·Ï¤Ç±Ä¶È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯°¡´õ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30ºÐ¡¦ÆÈ¿È¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ë½»¤à´ë²èÉô¤ÎÀèÇÚ¤Î¥æ¥¦¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦35ºÐ¡¦´ûº§¡Ë¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤ÏÉáÄÌ¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥À¥é¥À¥éÂð°û¤ß¤·¤Æ¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ê¤Ã¤ÆÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤¬1Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï½µ2¡Á3²ó²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö´°Á´½Ð¼Ò¡×¤À¤Èµ¶¤Ã¤Æ±£¤Ú¤¤¹©ºî
¡¡¹â¤¤ÉÑÅÙ¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢´Ø·¸¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÈà¤Ï±ü¤µ¤ó¤Ë¡Ø´°Á´½Ð¼Ò¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÄ«»ä¤Î²È¤Ë½Ð¼Ò¡£±ü¤µ¤ó¤Î¼êºî¤êÊÛÅö¤â2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÐÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë°¦¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¼ÒÆâ¤Î²Ö¸«²ñ¤Î¤È¤¤ËÈà¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ò¥ä¥ê
¡¡¶ØÃÇ¤ÎÎø¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë°¡´õ»Ò¤µ¤ó¡£´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÅÚÆü¤ËÈà¤ÈÈà¤Î»Ò¤É¤â¤È3¿Í¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¼ÒÆâ¤Î²ÈÂ²¤â¸Æ¤ó¤Ç¹Ô¤¦²Ö¸«¤Î»þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤¿»þ¤Ï¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÏÃ¤»¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤¬¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬Àè¤«¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤¬Àè¤«¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÂ³¤¯¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä