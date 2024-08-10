¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¶ìÀï¤â½éÀïÆÍÇË¡¡¾®ÅÄ´ÆÆÄ¡Ö»àÆ®¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦¥²¡¼¥à¡×
¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£´Æü¡Ê£±£°Æü¡ËÂè£²»î¹ç¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¤Ë£¸¡½£µ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤É¤³¤í¤Çºò²Æ¥Ù¥¹¥È£´¡¢£³µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤Î¶¯¤µ¤¬½Ð¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾®ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë£¶²óÉ½½ªÎ»»þ¤Ç£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÎôÀª¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤Ë£µÈÖ¡¦´ä²¼Íù¶ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡£·²óÉ½¤Ë£±ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë£³ÈÖ¡¦º£²¬ÂóÌ´¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ËÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢¤³¤Î²ó°ìµó£´ÆÀÅÀ¡£¤Ä¤¤¤Ë»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿º£²¬¤Ï»°ÎÝÎÝ¾å¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£·è¾¡»°ÎÝÂÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ°¤ÎÂÇ¼Ô¤¬µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âµ¤»ý¤Á¤ÇÂÇ¤È¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»àÆ®¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¡×¤ÈÉ½¸½¡£¼«Ëý¤ÎÂÇÀþ¤Ï½øÈ×¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤ÎÀéÍÕ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ìº¬µ¤¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤Ë¤¯¤ëµå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï³«¤¤ò²æËý¤·¤Æµå¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤ÇÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¸åÈ¾¤ËÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¤¹¤°ÅÀ¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬Áê¼ê¤ËÎ®¤ì¤¬¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡×¤È¾¡°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤ÏÀè¤À¡£º£²¬¤Ï¡ÖµîÇ¯¥Ù¥¹¥È£´¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤ÆºÇ¸å¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£