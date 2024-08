監督が贈る超大作シリーズ『アバター』第3弾が、タイトル『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ(原題)』として2025年12月19日にUS公開となることが、ディズニーのイベント「D23 2024」にて発表された。

2022年の前作『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』は水の世界が舞台となったが、次回作の題材は火となるようだ。

「D23」ステージには、ジェームズ・キャメロン監督がサプライズ登壇。鋭意制作中の『ファイヤー・アンド・アッシュ』について、次のように紹介している。

「このイベントのために、ニュージーランドからはるばる飛んできましたが、来た甲斐がありました。18年以上もの時間をかけてパンドラの世界を描いた『アバター』シリーズ最新作にして3作目を皆様にお披露目する事ができて、とても嬉しいです。

毎日VFXから届く映像を見て、クリスマスの朝が来たかのような喜びを感じています。キャラクター達はとても生き生きとして、本物のように感じ、この新しい冒険は美しいだけではなく、本作では新たな挑戦がありました。新しいキャラクターや、設定、生命体、いままでパンドラでは見たことのないものも出てきますので、きっと気に入って頂けると思います。最新作は皆さんが期待している以上の作品であることを約束します。」

2009年公開の『アバター』は全世界歴代興行収入ランキングで第1位に輝いており、続編『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』も同ランキング第3位。まさに映画の頂点に君臨する巨編だ。映画に3D革命をもたらした技術革新的シリーズでもある『アバター』、果たして次作ではどのような新世界を見せてくれるのか。

『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ(原題)』は2025年12月19日にUS公開。

