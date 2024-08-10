¡Ú¤â¤Î¤¹¤´¤¤¶»°Ï¡Û½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ë¡¦°¤Éô°ìÆó»°¡¢µ¢¹ñÂ¨¡Ö±½¤Î¾®ÇþÈ©¥°¥é¥É¥ë¡×¤È¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Ç¡¼¥È
¡¡Ç®ÀïÂ³¤¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÊÄËë¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂ³¡¹¤Èµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÀÆ»ÃË»Ò66kgµé¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°¤Éô°ìÆó»°¡Ê27ºÍ¡Ë¤Ï¡¢8·î6ÆüÌë¤Ëµ¢¹ñ¡£¤½¤Î¤ï¤º¤«2Æü¸å¡¢¸òºÝ¤¬±½¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥É¥ë¡¦¶¶ËÜÍüºÚ¡Ê30ºÍ¡Ë¤È¤Î¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Ç¡¼¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Õ¤¿¤ê¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥ï¥ó¥Ô¤Î¶¶ËÜÍüºÚ¡£Â¾¡¢¶¶ËÜ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤¹¤®¤ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤ë¹âµé¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ò°¤Éô¤¬¶¶ËÜ¤òÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î8Æü¤ÎÌë9»þ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î°¤Éô¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êâ¤¯ÅÙ¤Ë¤Î¤¾¤¯Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â¡¢¶Ú¹üÎ´¡¹¤Î¶»ÈÄ¤Î¸ü¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¶¶ËÜ¤ÏÇö¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¶õ¤¤¤¿¶»¸µ¤Ï¡¢¡Ö89cmG¥«¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥¹¥È¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»ÂåÉ½¤ÎËå¡¦»í¡Ê24ºÍ¡Ë¤È¤Î¡È¤¤ç¤¦¤À¤¤½ÀÆ»²È¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£»í¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢Ëå¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÆ®»Ö°î¤ì¤ë½ÀÆ»¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¶¶ËÜ¤Ï¾®Çþ¿§¤ÎÈ©¤¬¼«Ëý¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¹õ¤¤¥°¥é¥É¥ë¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Î¸òºÝ¤Ï2022Ç¯9·î¤Ë¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¡¢ºò½Õ¤Ë¤ÏÅÔÆâ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÆ±À³¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥ê¸½ÃÏ¤Ç°ìÆó»°Áª¼ê¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Ë¾¡²ñ¤Ë¤â¡¢°ìÆó»°Áª¼ê¤Î²ÈÂ²¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¸øÇ§¤ÎÃç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ËÁÆ¬¤ÎÌë¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ç²þ¤á¤Æ¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò½Ë¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Ìë10»þÈ¾¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Þ¤Þ¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ8·î9Æü¤Ï¡¢°¤Éô¤Î27ºÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÔParis2024¢ªLos Angeles2028¡Õ
¡¡ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¡¢°¤Éô¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤½¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¡£4Ç¯¸å¤â¡¢¶¶ËÜ¤Î»Ù¤¨¤ò¼Ú¤ê¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤À¤í¤¦¡£