サイバーセキュリティ国際会議『CODE BLUE 2024』のトレーニング「Windowsフォレンジック・マスタークラスとマルウェア解析の基礎」の日程が、2024年11月11日(月)〜13日(水)に変更になりました。

CODE BLUE 2024

■「CODE BLUE 2024」開催概要

日時:2024年11月9日(土)〜11月15日(金)

主催:CODE BLUE実行委員会

運営:CODE BLUE事務局(BLUE)

言語:日英の同時通訳付き(※一部講演を除く)

形式:対面形式開催

サイバーセキュリティ国際会議『CODE BLUE 2024』のトレーニング「Windowsフォレンジック・マスタークラスとマルウェア解析の基礎」の日程が、2024年11月11日(月)〜13日(水)に変更。

<該当トレーニング>

「Windowsフォレンジック・マスタークラスとマルウェア解析の基礎」

この3日間の初心者向けハンズオントレーニングにおいて、参加者はデジタルフォレンジックの世界に専心し、無料およびオープンソースのさまざまなツールを使用して、デジタルエビデンスの収集と分析について学びます。

Windowsフォレンジックに焦点を当てており、ケーススタディの実習を通じて、ディスクとメモリの両方を分析していきます。

講師 : スーリヤ・テジャ・マサナム、サクシャム・トゥシャール

受付人数 : 40名(※最少催行人数は10名)

価格 : 198,000円(税込)

申込期限 : 2024年10月22日(火)

詳細・申込URL:

https://codeblue.jp/training/detail_05/

日時:

(旧)2024年11月9日(土)〜11日(月)の3日間

(新)2024年11月11日(月)〜13日(水)の3日間

なお、トレーニング受講料には、2024年11月14日(木)〜15日(金)開催のCODE BLUE 2024カンファレンスのチケット代が含まれており、トレーニング翌日からカンファレンスに参加することが可能です。

【トレーニング】

日時:2024年11月9日(土)〜11月13日(水)

(各コースともに最小催行人数の設定あり。

またコースにより実施日数は異なる)

会場:ワイム貸会議室 高田馬場(TDビル3F)

※各コースの参加費・詳細は公式サイトのTrainingページをご参照ください。

(日本語)

https://codeblue.jp/2024/training/

(英語)

https://codeblue.jp/2024/en/training/

【カンファレンス】

日時:2024年11月14日(木)〜11月15日(金)

会場:ベルサール高田馬場(住友不動産新宿ガーデンタワーB2・1F)

参加費:

1. カンファレンスチケット

(ネットワーキングパーティ参加費を含む、全エリア入場可能)

一般 98,000円(税込) :2024年6月1日(土)〜11月7日(木)

当日 128,000円(税込):2024年11月14日(木)〜11月15日(金)当日会場にて

2. ビジターチケット

(メイントラック以外のエリア限定で入場可能、ネットワーキングパーティ入場不可)

一般 27,000円(税込):2024年6月1日(土)〜11月7日(木)

当日 32,000円(税込):2024年11月14日(木)〜11月15日(金)当日会場にて

事前参加登録:

公式サイトのRegistrationのページよりご登録ください。

■OffSecトレーニングの特別価格キャンペーン

第1弾で発表した4つのOffSecトレーニングについて、大幅割引となる「早割」+「10%OFF」キャンペーンを実施中です。

攻撃者の視点や手法を熟知するための実践型教育プログラムを世界最安(※)で受講できます。

(※GMOサイバーセキュリティ byイエラエ調べ(過去1年間))

<対象トレーニング>

・OffSec PEN-200 Live Training

・OffSec PEN-300 Live Training

・OffSec WEB-300 Live Training

・OffSec EXP-401 Live Training

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post デジタルエビデンス収集と分析!CODE BLUE 2024「Windowsフォレンジック・マスタークラスとマルウェア解析の基礎」 appeared first on Dtimes.