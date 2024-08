ジェームズ・キャメロン監督が手がける、極上の映像体験が体験できるスペクタクル映画「アバター」シリーズの3作目として「AVATAR:FIRE AND ASH(原題/アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ)」が2025年12月19日(金)に全米で公開されることが発表されました。D23 2024: The Ultimate Disney Fan Eventカリフォルニア州アナハイムのホンダセンターで開催されたディズニーファンイベント「D23 The ULTIMATE Disney FAN EVENT」に、ジェームズ・キャメロン監督が登壇。

シリーズ3作目が「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ」のタイトルで公開されることなどが明かされました。「アバター」は2009年に1作目が公開されると、IMAX 3Dを最大に生かした、物語の舞台となる神秘の惑星パンドラへの没入体験が大きく話題となった作品で、「タイタニック」を抜いて当時の興行収入世界1位を記録しました。この記録は、のちに「アベンジャーズ/エンドゲーム」に更新されましたが、2021年に中国で再上映されたことで再び更新しています。全世界の映画興行収入第1位の座に「アバター」が返り咲き、中国での再公開により - GIGAZINEまた、2022年には続編の「アバター:ウェイ・オブ・ウォーター」が公開されています。記録的大ヒット映画続編「アバター:ウェイ・オブ・ウォーター」本予告編公開、美麗なパンドラの生き物たちが続々登場 - GIGAZINEキャメロン監督は「このイベントのために、ニュージーランドからはるばる飛んできましたが、来た甲斐がありました。18年以上もの時間をかけてパンドラの世界を描いた『アバター』シリーズ最新作にして3作目を皆様にお披露目する事ができて、とても嬉しいです。毎日VFXから届く映像を見て、クリスマスの朝が来たかのような喜びを感じています。キャラクター達はとても生き生きとして、本物のように感じ、この新しい冒険は美しいだけではなく、本作では新たな挑戦がありました。新しいキャラクターや、設定、生命体、いままでパンドラでは見たことのないものも出てきますので、きっと気に入って頂けると思います。最新作は皆さんが期待している以上の作品であることを約束します」と語りました。イベントには主人公・ジェイク役のサム・ワーシントンさん、ネイティリ役のゾーイ・サルダナさんも姿を見せました。映画「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ」は2025年12月19日(金)に全米公開となります。◆「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ(原題)」作品情報公開:2025年 全国劇場公開配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン© 2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.