²¿¤«¤ÈÉÔÉ¾¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁª¼êÂ¼¤´ÈÓ¡¡¼«Å¾¼ÖÁª¼ê¤¬¿©»ö¤ò¸ø³«¡¡¥Á¡¼¥º¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¼ïÎà¤¬½¼¼Â¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦¼«Å¾¼Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÃË»Ò¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Î¶¶ËÜ±ÑÌéÁª¼ê¡Ê30¡á¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Áª¼êÂ¼¤Ç¤Î¿©»ö¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁª¼êÂ¼¤Î¿©»ö¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤é»¿ÈÝ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹
5Æü¤Ë¤ÏºÌ¤êË¤«¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤´ÈÓ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¡£·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Á¡¼¥º¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¤ÏËÉÙ¤ËÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼ïÎà¤¬¤Ç¤éÂ¿¤¯¤Æ¤ï¤Ã¤¼ÎÉ¤¤¤È¤Í¡Ê¢¨¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡Ë¡×¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
8Æü¤Ë¤â¡Öº£Æü¤Î¤´¤Ï¤ó¤¿¤Á¡×¤È¹¹¿·¤·¡¢Alpro¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤äHiPRO¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÂ¿¤¯ÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£