ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¹æË¤¡¡ÀÅ¤«¤Ê½øÈ×¡¡ÆüËÜÀª32Ç¯¤Ö¤ê¥á¥À¥ë¤Ê¤ë¤«¡¡¸ÞÎØ¶þ»Ø¤ÎÆñ¥³¡¼¥¹¤ËÄ©¤à
¡¡¡þ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè16Æü¡¡ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê2024Ç¯8·î10Æü¡¡¥Ñ¥ê»ÔÄ£¼Ë¨¡¥¢¥ó¥Ð¥ê¥Ã¥É¡ÊÇÑÊ¼±¡¡Ë¤Î42¡¦195¥¥í¡Ë
¡¡ºò½©¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¤Ç1¡Á3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®»³Ä¾¾ë¡Ê28¡á¥Û¥ó¥À¡Ë¡¢ÀÖºê¶Ç¡Ê26¡á¶åÅÅ¹©¡Ë¡¢ÂçÇ÷·æ¡Ê33¡á¥Ê¥¤¥¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¹æË¤¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê»ÔÄ£¼Ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥ª¥Ú¥éºÂ¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¡¢¥³¥ó¥³¥ë¥É¹¾ì¤òÄÌ²á¤·¡¢¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Ð¥ê¥Ã¥É¡ÊÇÑÊ¼±¡¡Ë¤¬¥´¡¼¥ë¡£´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ò½ä¤ë¥³¡¼¥¹¤À¤¬¡¢ÃæÈ×¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëµÞºä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÞÎØ¶þ»Ø¤ÎÆñ¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Ï10¥¥í¤ò30Ê¬59ÉÃ¤ÇÄÌ²á¡£ÆüËÜÀª¤â¤¤Ã¤Á¤êÂç½¸ÃÄ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ê½øÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥Ë¥¨¥ë¤¬¤ä¤ä½¸ÃÄ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀª¤¬¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢92Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿¹²¼¹°ì°ÊÍè¡¢32Ç¯¤Ö¤ê¡£21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ6°Ì¤ÎÂçÇ÷¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉË¤«¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤ËÄ©¤à¡£